气候危机每小时造成1600万美元损失 人命流失占三分之二

（伦敦讯）新西兰一份报告显示，过去20年，极端天气引发的气候危机每小时造成的损失高达1600万美元（约2180万新元）。

全球暖化导致风暴、洪水、热浪和干旱更为频繁，过去数十年造成大量人命和财物损失。

英国《卫报》报道，惠灵顿维多利亚大学两名科学家刊登在最新一期《自然通讯》期刊（Nature Communications）的研究报告，首次尝试计算出可直接归因于人类活动的气候变暖所造成的人命和财物损失金额。研究将一条生命的价值定在700万美元，这是英美政府采用的价值平均数。

这份研究发现，从2000年到2019年，气候危机造成的损失每年平均为1400亿美元，2022年的损失则高达2800亿美元。

数据不完整损失或被严重低估 三分之二为人命流失

研究员说，由于缺乏数据，尤其是低收入国家的数据，这意味着气候危机造成的损失可能被严重低估。额外的气候成本，例如农作物产量下降、海平面上升等也不包括在内。研究也发现，过去20年受极端天气影响的人多达12亿。

气候危机造成的损失三分之二为人命的流失，三分之一是财物或其他资产被摧毁。气候成本三分之二归咎于风暴，例如2017年飓风哈维和2008年热带风暴纳尔吉斯，16%归咎于热浪，10%由洪水和干旱导致。

这份研究的作者之一诺伊教授说，采用他们的计算方式可协助2022年联合国气候峰会创立的“损失和损害基金”确认需要多少资金。这个基金旨在援助深受极端气候灾害影响的贫穷国家，发达国家承诺每年向基金提供1000亿美元，但诺伊指出，这明显低于其报告中所计算出的1400亿美元年均气候成本，而且发达国家至今还未完全兑现捐款承诺。