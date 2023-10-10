以巴面临毁灭性破坏 世行呼吁双方使冲突“迅速降级”

（马拉喀什综合电）以巴爆发大规模冲突，国际担心乱局不可收拾。世界银行说，以巴冲突给双方造成毁灭性的破坏和人命伤亡，呼吁双方让乱局“迅速降级”。

路透社获取了世行星期一（10月9日）在内部发出的备忘录。世行在备忘录中呼吁以巴停火，并表明它会继续支持在加沙和西岸的发展建设。“我们希望冲突迅速降级并结束暴力。世行和发展伙伴长期以来致力于协助西岸和加沙地区最贫穷与最脆弱的人民，我们仍致力于奠定基础，协助他们建设更稳定和可持续的未来。”

国际货币基金组织（IMF）和世行年会目前在摩洛哥南部城市马拉喀什（Marrakech）举行，因为以巴突然爆发冲突，星期一的首日会谈焦点转向以巴冲突，尤其关注冲突可能升级并扩大。

世行负责运营的副行长比耶德指出，以巴双方至今在冲突中的人员伤亡情况令人震惊。这场冲突也必然冲击市场和经济。冲突爆发后，油价已经立即大涨，促使投资者纷纷转向持有黄金等避险资产。一般认为，像这样的动荡局面会伤害发展中经济体。

倡导为发展中国家减免债务的非营利组织Jubilee USA Network的负责人勒康普特说，俄乌战事爆发时，全球领导人对于发展、债务和税收方面的决策放慢了。“现在，就在他们的注意力终于回到正轨上，以巴冲突却让所有的事变得更困难了。”

世行首席经济师吉尔说，他担心与会者把注意力都放在以巴冲突的后续影响，而忽视了原本要讨论的长期重要课题，即主权债务、偏低的增长前景以及冠病疫情造成的发展障碍等。他指出，低收入国家的人口多达7亿5000万，却总是被忽略。

他警告，以巴冲突会让全球经济面临与日俱增的风险，包括贸易碎片化，尤其是如果供应链再次受延误而导致价格高涨，就会使通货膨胀更严重，到时发展中国家将承受最大的打击。

“现在，通胀是最紧迫的事，如果因为物流不通、燃料价格和商品价格继续上涨，只会使问题更复杂。”