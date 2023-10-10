中国驻旧金山总领馆遭人驾车冲撞 肇事者被击毙

（旧金山综合电）中国驻美国加利福尼亚州旧金山总领事馆遭人驾车冲撞，肇事的驾驶者被警方开枪击中，送院后伤重不治。

当地时间星期一（10月9日）下午，一个身份不明的男子驾驶蓝色本田轿车冲入中国驻美国旧金山总领事馆。现场目击者称，肇事男子当时还高喊着“中国共产党在哪儿”。

根据警方发布的声明，车子从领事馆入口冲进证件大厅后，接获通报的警方赶到现场，并与肇事男子接触。在社交媒体上流传的一段画面显示，警方拔枪对准驾驶者的车门，人们则仓皇逃出领馆。

数小时后，旧金山警察局发言人温特斯（Kathryn Winters）在新闻发布会上说：“警员进入现场与嫌疑人接触后发生枪击事件，嫌疑人后来在医院不治身亡。”

当时在领馆内申请签证的一名学生说，保安人员事后将肇事男子的双手反扣在身后，他看到有一把刀。警员赶来后不久，他听到两下枪声。另一名目击者说，在枪击发生后，看到一名浑身是血，“明显反应呆滞”的男子由救护人员用担架抬上救护车。

旧金山警方说，无法确认冲撞发生时，领事馆内共有多少人员，警方正在与美国国务院的调查人员进行协调，以了解肇事男子的作案动机， “目前能提供的信息很少”。

总领馆曾遭人纵火和涂鸦

由于担心可能有炸弹，警方派出拆弹小组技术人员和爆炸物嗅探犬到场搜寻。总领馆曾遭人在馆外纵火，去年也遭人涂鸦外墙。

遇袭总领馆暂时关闭，直到另行通知为止。中国总领馆言明，将保留追究事件相关责任的权利，向美方提出严正交涉，要求立即调查真相。

此外，中方还敦促美方按照《维也纳外交关系公约》《维也纳领事关系公约》和《中美领事条约》规定，采取一切必要措施确保总领馆人员及馆舍安全。

领事馆发言人说：“肇事男子的行为对领事馆工作人员和现场民众生命安全构成严重威胁，也对总领馆设施与财产造成严重破坏，性质极其恶劣。”

据了解，中国国家主席习近平或在下个月赴旧金山出席亚太经合组织峰会，白宫证实美国总统拜登可能与他会晤。就在这起袭击事件发生数小时前，习近平刚与美国参议院多数党领袖舒默见面，为下月可能召开的习拜会做铺垫。