哈马斯威胁杀人质 以色列重新控制边境围栏

（耶路撒冷综合电）巴勒斯坦激进组织哈马斯恫言，若以色列继续攻击加沙地带的居民，他们将处决所挟持的人质。不过，以色列继续轰炸加沙地带，并宣布已重新控制与加沙接壤的边境地区。

以色列星期一宣布全面封锁加沙地带后，哈马斯属下武装派系卡桑旅发声明警告：“针对我们人民的每一次无预警袭击，都会导致一名平民人质被处决。”哈马斯宣称，它挟持了逾百名人质，包括以色列军官。

有分析指出，哈马斯手上的人质多为以色列士兵和平民，威胁杀害或以他们为人盾，多少会让以色列在计划攻打加沙地带时有所顾忌。以色列已动员30万战备军人，并正在加沙地带旁建立能够容纳数万名士兵的基地，这预示以方不久可能对加沙发动地面攻势。

分析员认为，以色列若对加沙发动地面攻势，未必能占优势。加沙街道网络极度拥挤且狭窄，还有纵横交错的地下隧道网络，哈马斯对这些地道了如指掌，可能设了大量陷阱。在这样的地形作战须有大量情报，但以军不一定能掌握这些信息。

自上周六以来，加沙至少有830人死于以色列空袭。以色列方面则有超过1000人死于哈马斯袭击。

以色列总理内坦亚胡星期一（10月9日）晚在电视讲话中说，以色列将部署“前所未有的武力”来对付哈马斯。他说：“哈马斯恐怖分子捆绑、焚烧和处决了儿童。他们是野蛮人。哈马斯是另一个伊斯兰国组织。”

以色列国防军首席发言人赫格里星期二说，以色列已重新控制了在上周六被哈马斯武装分子突破的加沙边境隔离围栏，并且在坍塌的地方埋置地雷。在加沙边境附近以色列社区的疏散工作也接近完成。

他说，以色列境内发现了约1500具哈马斯武装分子的尸体。过去24小时不再有哈马斯分子从加沙渗透入境，但不排除境内仍有枪手在逃。他透露，以色列空军正每隔四小时对加沙实施猛烈的空袭，要让哈马斯成员“在加沙无处可躲”。加沙通往埃及的唯一关卡星期二也连续第二天遭袭击。

美国总统拜登星期一说，有11名美国人在此次以巴冲突中死亡，人质中也可能有美国公民。他透露，美方正与以色列合作解救人质。

白宫国家安全委员会发言人柯比说，美国政府无意派遣地面部队到以色列，但会保护美国在这个地区的利益。他说，目前无有力证据显示伊朗与哈马斯的袭击直接有关，但伊朗一直为哈马斯提供支持，“毫无疑问存在一定程度的共谋”。伊朗最高精神领袖哈梅内伊星期二公开赞扬此次袭击，但否认伊朗参与其中。

泰国18人死于冲突 11人被哈马斯挟为人质

在这同时，泰国外交部说，泰国有18人死于这次的以巴冲突，另有九人受伤，11人被哈马斯挟为人质。有5000名泰国人已从高风险地带疏散到安全区，超过3000人要求回国。

菲律宾驻以色列大使馆还在设法核实有一名菲律宾人死于冲突的报道。