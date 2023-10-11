受贿向中国泄密 美华裔海军士兵法庭认罪

（洛杉矶综合电）美国司法部星期二（10月10日）说，一名美国华裔海军士兵在法庭认罪，承认多次接受中国情报人员贿赂，泄漏机密敏感信息。法庭文件显示，涉案的贿金近1万5000美元（约2万新元）。

根据司法部的公告，26岁的海军士官赵文恒（译音）在洛杉矶北方文杜拉郡海军基地服役期间，秘密收集美国海军的敏感信息，包括关于太平洋区域一项大规模海上演习计划，以及日本冲绳美军基地雷达系统的电气图和设计图。

赵文恒承认自2021年8月到2023年5月期间，从中国情报人员手中收受14次汇款。

美国助理司法部长奥尔森说，中国情报部门积极锁定通过安全调查的美军人员，试图出钱换取敏感资讯；赵文恒被接触时并没有向海军报告，选择贪婪，而非保护国家安全，现在就要付出代价。

赵文恆8月3日被捕后一直收押在监狱中，法院将在明年1月8日开庭宣判，他面临最高20年刑期。

在赵文恒被起诉的同一天，美国联邦当局以类似控罪逮捕了另一名派驻加州的海军士兵魏金超（译音），他被指向中国提供美国“埃塞克斯号”（USS Essex）两栖攻击舰的信息，包括详细介绍船舶及其系统操作的文档、照片和视频。

10月6日，一名前美国陆军情报士官施密特被指控在冠病疫情期间试图向中国安全部门提供机密国防信息，他从香港抵达旧金山国际机场时被捕。