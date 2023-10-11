批评美国军援以色列 埃尔多安重申愿当调解人

（莫斯科综合电）土耳其总统埃尔多安批评美国派遣航母打击群支持以色列的做法，称美国这么做将导致加沙地带发生“屠杀事件”。

埃尔多安星期二（10月10日）在首都安卡拉与奥地利总理内哈默举行的联合记者会上说：“美国航母在以色列做什么？他们将打击加沙地带及周边地区，并采取可能会导致大屠杀的行动。”

他还指美国正在资助该地区的“恐怖组织”。土耳其日前对美国支持的叙利亚库尔德武装分子发动空袭，认定对方是安卡拉10月1日发生自杀式爆炸袭击的罪魁祸首。美国则击落了一架土耳其无人机作为回应。

埃尔多安当天也分别与联合国秘书长古特雷斯以及俄罗斯总统普京通电话，讨论以巴局势升级问题，并重申土耳其愿出面调解这场冲突。“我正在与区域领导人和其他国家领袖进行会谈，以找出该如何进行调解以及停止这场战争的方法。坦白说，我非常担忧。我认为这次的冲突不会在一两周内结束。”

巴勒斯坦激进组织哈马斯一资深成员早前称，该组织对停火谈判持开放态度。

土耳其也批评了以色列阻断加沙地带水电供应的做法“不人道”，并呼吁各方保持克制。

普京：以巴冲突显示美国的中东政策“失败了”

普京则认为，新一轮以巴冲突表明，美国的中东政策“失败了”。他还称，美国试图“垄断”在中东地区缔造和平的努力，从不关心寻求双方都能接受的妥协方案，并未考虑巴勒斯坦人民的根本利益。

普京强调，只有在“两国方案”基础上才有可能长久和平地解决危机，呼吁冲突各方将对平民的伤害降至最低。