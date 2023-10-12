以色列国安部长言行激进 巴勒斯坦人视他为“眼中钉”

各方对以巴再次爆发冲突的导火线进行剖析时，以色列一名言行激进的政治人物名字反复出现。他就是去年12月进入内阁，被总理内坦亚胡委任为国家安全部长的本-格维尔（Itamar Ben-Gvir）。

本-格维尔（47岁）这名极右翼政党犹太力量党（Otzma Yehudit）党魁除了时常发表具挑衅的言论，更多次以国会议员身份进入圣殿山，公然挑战巴勒斯坦，是巴勒斯坦人的“眼中钉”。

本·格维尔今年以来已经两次以国家安全部长身份进入这一争议区域，一次是在今年1月，另一次是在5月，当时他呼吁内坦亚胡政府发动广泛军事攻势，同时在约旦河西岸密集增加定居点。这番话的潜台词就是把巴勒斯坦人赶出去。巴勒斯坦马上警告这类挑衅行为将导致更多紧张和暴力。言犹在耳，本-格维尔8月更发声明呼吁蓄意杀害巴勒斯坦人，把对巴勒斯坦人的敌意推向极点。

耶路撒冷老城的圣殿山同为犹太教和伊斯兰教圣地，长期以来是以巴冲突的焦点。以色列在1967年第三次中东战争中，从约旦手中夺取老城的控制权。根据两国达成的协议，约旦对圣殿山有管辖权，治安权归以色列。今年以来以色列警方和巴勒斯坦民众在老城的阿克萨清真寺多次发生冲突。

本-格维尔这名极右翼政客进入回教徒心目中的尊贵禁地，自是极大地刺激了信众的情绪。本-格维尔当时还发声明说：“哈马斯的威胁无法阻止我们，我进入了圣殿山。”他无疑在玩火，却屡试不爽。

格维尔被控50多次 曾教唆追随者挑战体制

因为言行出格，本-格维尔这些年前后被控50多次、被判至少八项罪名，包括支持恐怖组织和煽动种族主义。他的犯罪记录太长，自己出庭时不忘调侃法官说：“打印机快没有墨水了！”

尽管有犯罪记录，本-格维尔却在30多岁成为一名律师。他与以色列律师协会进行了两年的抗争后获得了执业执照，在外人看来，这有点匪夷所思。成了律师后，他经常为那些涉嫌恐怖主义和仇恨犯罪的极右翼犹太活动者辩护。

在极右翼支持群中，本-格维尔是英雄和学习的对象。在2015年，本-格维尔吩咐追随者不要再喊“阿拉伯人去死”，他当时说：“你应当改口说‘恐怖分子去死’。这是合法的！”极右翼群乐得从他那里学习如何在不跨越红线的情况下挑战体制，并指本-格维尔不是一介莽夫，是一名懂得游走法律边缘的务实主义者。