以巴冲突假消息遍布 凸显社媒非可靠信息渠道

（纽约综合电）巴勒斯坦激进组织哈马斯上星期六（10月7日）对以色列发动大规模袭击，几个小时内社交媒体平台X（前称推特）开始涌现大量相关的虚假视频、照片和误导性信息。专家指出，这一现象凸显了社交媒体已不再是可靠有效的信息渠道。

彭博社报道，X平台上众多蓝色认证账号上载的袭击照片，其实取自以往的以巴冲突，这些账号出于商业或政治理由，故意张冠李戴。另有一些账号以假乱真，将电玩游戏里的画面冒充为以巴冲突视频。

这些为抓人眼球而弄虚作假的行为泛滥，把多年来依靠社媒来知晓天下事的网民搞懵了。脸书前公关政策总监哈巴斯说：“人们习惯去推特看这、去脸书看那，现在却不知道该去哪里了。”

针对欧盟内部市场专员布瑞东呼吁X采取行动遏制虚假信息传播，X总裁亚卡里诺说，自袭击发生以来，与以色列和哈马斯相关的贴文多达5000万个，而X对其中数千个涉假贴文采取了行动。“X组建了一个专门小组来评估局势并删除了数百个与哈马斯有关的账号。”

法新社报道，德国联邦反歧视署（FADA）星期三（11日）宣布退出X，理由是这个平台的仇恨言论和虚假信息暴增。它指，X让原本被屏蔽的极右派账号得以重新激活，并允许账号付费进行认证增加可信度，“网络水军工厂”因而得以通过认证账号延伸触角，扩大宣传范围。

它说，由于仇视同性恋者及反犹主义等内容大幅增多，对公共机构而言，X“不再是一个可以接受的环境”。它呼吁德国政府部门和其他公共机构扪心自问，是否还适合继续留在X。

美国北卡罗来纳大学教堂山分校政治传播学教授克雷斯指出，社交平台从来都不是获取实时新闻的理想来源。根据他的观察，自从俄罗斯去年初入侵乌克兰之后，社媒开始调整运作，“信息格局变得完全不同了”。

他说：“社交媒体变成了算法媒体……重点不在于人们说了什么，而是在于娱乐，毫不关注当下正在发生的事情。”

他以执教大学最近出现一名枪手而封锁数小时的事件，说明社媒已丧失在危机时刻作为信息传播媒介的有效性。以往发生这类紧急情况，人们总会在社媒搜寻最新消息，但这回学生们却依赖群聊和一对一通信来掌握信息。他说：“如果你不知道要关注谁来获知突发新闻，你就不知道该如何获得这些信息。”