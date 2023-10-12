策划袭击以色列 哈马斯指挥官七度逃过刺杀

（迪拜路透电）以色列上周六（10月7日）遭受的大规模袭击，据悉是由巴勒斯坦激进组织哈马斯军事首领德伊夫一手策划。他自2021年以色列攻击耶路撒冷老城的阿克萨清真寺后，便开始筹谋这场“阿克萨风暴行动”。

路透社引述接近哈马斯的消息人士报道，袭击以色列虽是哈马斯武装派系卡桑旅最高指挥官德伊夫（Mohammed Deif）与哈马斯加沙领导人辛瓦尔的共同决定，但实际策划者是德伊夫。仅少数几名哈马斯领导人知道详情，就连其金主伊朗也只知道它在策划一场大行动，但不清楚时间和细节。

德伊夫本名马斯里（Mohammad Masri），1956年生于加沙难民营，在1987年开始的第一次“巴勒斯坦大起义”期间加入哈马斯。

巴民族英雄 为哈马斯发展炸弹制造技术

大学时修读理科的德伊夫为哈马斯发展隧道网络和炸弹制造技术，获得迅速晋升。以色列长期把他列为头号通缉犯，并七度试图刺杀他，上一次在2021年，但都没有成功。不过，他失去了一只眼睛、一条腿曾受重伤。

他是巴勒斯坦人心目的民族英雄，但从不公开露面，也很少发表讲话，而一直潜藏暗处。至今，外界对他只有三个印象：一张摄于20多岁的照片、一张蒙面照片、一张当他发表讲话时用以配合音频的剪影照。

当哈马斯电视频道上星期六播出德伊夫宣布展开阿克萨风暴行动的音频时，影像就只是他的剪影照。他当时以冷静的语调说，哈马斯敦促国际社会结束以色列的“占领罪行”，但以色列变本加厉，反而加大挑衅，促使哈马斯决定“结束这一切”。

接近哈马斯的消息人士说，德伊夫不用智能手机等现代数码工具。“他难以捉摸。他是阴影里的男人。”

德伊夫目前很可能藏身于地下迷宫般的加沙隧道中。巴勒斯坦消息人士说，此次以色列的空袭摧毁了德伊夫父亲的房子，造成他的一名兄弟和另两名亲人死亡。他也在2014年的以色列空袭中失去了妻子、七个月大的儿子和三岁的女儿。