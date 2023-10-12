专家：激进分子或攻击支持以色列国家

（吉隆坡／华盛顿综合电）接受《日经亚洲》访问的专家警告，随着以色列对加沙发动空袭，美国和其他支持以色列的国家“应该预见”到，他们在国内和海外的设施可能遭到激进分子袭击。

印度尼西亚反恐专家马莫托（Benny Mamoto）称，以巴冲突可能蔓延到境外，亲以色列的国家都可能成为激进分子袭击的目标。

这名印尼警方反恐特遣队（Densus 88）的前官员说：“这些国家应对任何威胁保持警惕。他们（激进分子）的目标包括大使馆、酒店、企业、平民和政府官员等……这是我当年审问被扣押恐怖分子时的一个发现。”

印尼曾多次遭到恐怖袭击，包括2002年的峇厘岛爆炸案、2003年的雅加达万豪酒店爆炸案，以及2004年澳大利亚大使馆爆炸案。当问及印尼警方是否在以巴冲突和峇厘岛爆炸案21周年之际保持戒备，印尼警方反恐特遣队指挥官胡科姆答说：“这是肯定的。”

印警反恐特遣队发言人西雷加说，反恐特遣队始终“留意全球局势”，并评估与中东紧张局势有关的“潜在威胁”。

印尼的回教组织星期三（10月11日）号召回教徒在美国驻雅加达大使馆外抗议，声援巴勒斯坦人，并反对以色列。以色列与印尼没有建交。

哈马斯上周末在Telegram上呼吁约旦河西岸的民众及阿拉伯和回教国家加入对抗以色列的战斗。

研究员：哈马斯袭击可能“启发”印尼回教主义者

雅加达智库激进主义和去激进化研究中心（PAKAR）的研究员伊拉希认为，哈马斯的袭击可能“启发”印尼回教主义者继续为推翻政府斗争，因为哈马斯的袭击暴露了以色列安全部门的弱点，而印尼与以色列相比，军事能力显然弱得多。

分析人士认为，虽然东南亚的回教主义者普遍支持巴勒斯坦建国，并呼吁捐款帮助加沙居民，但他们可能会寻求建立地区回教哈里发国，而不是加入海外战斗。一名消息人士指出：“哈马斯和东南亚激进组织的最终目标有明显差异。”

卡伊达组织东南亚分支的前成员特绍里（Sofyan Tsauri）说，亲卡伊达的组织庆祝哈马斯袭击得手，但与伊斯兰国组织有联系的组织则反对哈马斯，因为它接受什叶派伊朗的资助。逊尼派回教徒与什叶派向来不和。

伊拉希说，伊国组织的支持者不把哈马斯视为战士，他们将哈马斯与以色列的斗争视为叛教者与异教徒（以色列）和十字军（基督徒和美国）的斗争。

另一方面，美国国务院星期三（11日）以存在恐袭威胁，将以色列和约旦河西岸的旅游警告提高到第三级，警告美国公民“重新考虑”前往这些地区。

目前，加沙地区被列为最高的第四级，即不要前往旅游。

如今有越来越多航空公司停止飞往以色列的航班，令身在以色列的外国人要离开，和以色列公民要回国都面对困难。

美国国务院旅游警告名单上被列为第三级的其他国家包括特立尼达和多巴哥、牙买加、洪都拉斯、沙特阿拉伯和乌干达。