加沙逾34万人流离失所 联合国呼吁提供人道救援

（日内瓦／加沙综合电）以巴冲突不断升级，巴勒斯坦难民的人道危机逐渐形成，以色列将如何解救被哈马斯挟持的大批人质也是国际关注焦点。

以色列切断了加沙地带的水电供应之后，每天继续对加沙发动数百次炮轰行动，普遍摧毁了当地的基础设施。联合国人道事务协调办公室（OCHA）星期四（10月12日）说，加沙地带230万人口当中已有约15%流离失所，设法逃出加沙的人也越来越多。

据OCHA，截至星期四，加沙流离失所者超过34万。其中三分之二即约22万人在联合国开办的92所学校里避难，1万5000人躲入巴勒斯坦权力机构开办的学校，其余超过10万人逃到加沙目前相对平静地方，包括投靠亲友。

加沙公共工程与房屋部门报告，至少2540所房屋已完全被毁或无法住人。另有2万2850所房屋受不同程度的损坏。

此外，卫生设施如污水系统也在以色列的空袭中遭破坏，人体排泄物堆积街头，环境卫生受威胁。

加沙居民哈马德（35岁）说：“我经历过很多次的战争和入侵，但从没见过比这次更糟的情况。”他的家在加沙北部城镇拜特哈嫩（Beit Hanoun），但如今被炸毁了。这个城镇遭以色列军猛烈攻击，许多公路和建筑物都被摧毁了。

红十字会：加沙发电燃料或只能维持几小时

红十字国际委员会（ICRC）星期四说，缺水断电后，加沙可以支撑发电的燃料或只能维持几个小时，当地的医院的应急发电机耗尽燃料后，“医院可能变成停尸房”。

联合国秘书长古特雷斯星期三对媒体强调，必须让包括燃料、粮水等重要物资快速并畅通无阻地进入加沙。“我们现在必须进行快速、畅通无阻的人道援助。”

埃及同美国等讨论了通过埃及与加沙之间的边境提供人道援助，但埃及拒绝开平安全走廊让加沙难民逃出。

据报道，埃及从星期二起已关闭了埃及和加沙之间的边境关卡，那是从加沙出境的最主要通口。埃及虽然为以色列和巴勒斯坦斡旋多年，但始终坚持以巴应该在境内解决冲突，并认为这是巴勒斯坦人确保建国权利的唯一方式。

除了巴勒斯坦难民的人道危机，以色列人质危机是另一个关注点。据英国广播公司，哈马斯挟持了至少150名人质，包括老弱妇孺，将他们藏匿在加沙的秘密地点。

据知，埃及和卡塔尔等多国正通过私下接触，要求哈马斯释放部分人质；其中一个方案是让哈马斯释放妇女和儿童，换取被关在以色列监狱的36名巴勒斯坦妇女和青年。

不过，以色列赖赫曼大学政策与战略研究所的资深分析师米尔斯坦认为，在正常情况下，以色列会优先考虑解救人质，但在目前这样的形势，它必会以消除哈马斯的军事威胁为先。他形容：“这次是以色列历来遇到的最艰难的人质危机。”