以色列誓彻底摧毁哈马斯 人质获释才让人道援助进入加沙

（耶路撒冷综合电）以色列誓言彻底铲除巴勒斯坦激进组织哈马斯，并警告除非哈马斯释放所有的以色列人质，否则受围困的加沙地带将得不到人道援助。北大西洋公约组织呼吁哈马斯立即放人，同时敦促以色列对哈马斯的袭击应“适度”。

以色列总理内坦亚胡星期三（10月11日）与反对党国家团结党领导人甘茨宣布组建紧急政府，以应对战时状态。他过后发表全国讲话，把哈马斯与国际恐怖组织伊斯兰国相提并论，誓言要粉碎并摧毁哈马斯。他说：“每一个哈马斯成员都会成为死人。”

北约星期四（12日）发出声明，强烈谴责哈马斯对以色列发动袭击。声明说：“盟国对以色列给予声援，并表明以色列有权针对这些毫无道理的恐怖袭击进行适度的自卫。”

北约成员国呼吁哈马斯立即释放所有人质，同时尽最大可能保护平民。声明也警告：“任何国家或组织都不应该试图利用当前局势或使局势升级。”

美国国务卿布林肯周四访问以色列，再次传达美国的坚定支持。他告诉内坦亚胡：“你或许有足够强大的力量独力自卫，但只要有美国，你永远不必这么做。”

美国国务卿布林肯（左）星期四访问以色列，会见以色列总理内坦亚胡，两人过后举行联合记者会。（法新社）

布林肯也说：“任何想要和平与正义的人都必须谴责哈马斯的恐怖行径。我们知道，哈马斯不代表巴勒斯坦人，也不能代表巴勒斯坦人要公平享有安全、自由、正义与尊严的合理愿望。”

他透露，至少有25名美国公民在此次冲突中丧命，美国也在同以色列合作救人。

据以色列军方，哈马斯周六袭击以色列南部时至少掳走了97人，但不清除是否都是以色列人，或是生是死。另有报道称，哈马斯手上挟持了至少150名人质，详情不明。

布林肯星期五（13日）将转赴约旦，会晤约旦国王阿卜杜拉二世与巴勒斯坦总统阿巴斯。他此行也旨在防止以巴冲突扩大外溢。

以色列除了在南部与哈马斯作战，近日也在北部边区与同样获得伊朗支持的黎巴嫩真主党互相炮击。叙利亚媒体也报道，以色列军星期四袭击了叙利亚首都大马士革和北部城市阿勒颇的主要机场。

以色列星期四连续第五天炮轰加沙地带，多日的炮火已导致至少1417名巴勒斯坦人死亡，至少6268人受伤。

加沙地带遭以色列全面封锁，并切断了水电供应，受困的巴勒斯坦人处境堪忧。

以军星期四在以色列南部地区，使用自行榴弹炮炮击加沙地带。（法新社）

以色列能源部长卡茨周四说，在哈马斯释放所有以色列人质之前，加沙不会得到人道救援。“在以色列人质回家前，电闸不会打开，水龙头不会打开，也不会有运油车进入。”

以色列已动员30万预备役军人，不过军方说，尚未决定是否向加沙发动地面攻势，只是“在做准备”。

其他多国也在交错接触，设法避免以巴冲突升级。其中，土耳其总统埃尔多安已同哈马斯展开谈判，争取释放人质。

沙特阿拉伯王储穆罕默德周三与伊朗总统莱希通电话时说，利雅得正同所有国际和区域伙伴沟通，设法阻止局势升级。伊朗外长阿卜杜拉希扬周四展开地区访问，将先后走访伊拉克和黎巴嫩，讨论以巴局势。

中国政府中东问题特使翟隽针对以巴局势，先后同埃及、巴勒斯坦和以色列官员对话。翟隽周四与以色列外交部负责亚太事务的副总司长哈帕兹通电话时说，中方对以巴的紧张局势加剧和暴力升级深表关切，并呼吁尽快停火止暴，以“两国方案”为基础恢复和谈。

俄罗斯总统普京也呼吁以巴谈判，强调必须全力避免冲突扩大，否则将对国际局势造成冲击。他把这场冲突归咎于美国外交政策的失败。