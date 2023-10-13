日本亚细安峰会前 岸田拟访马菲加强合作

日本首相岸田文雄计划在日本—亚细安特别峰会前的11月3日至5日访问菲律宾和马来西亚，表明日本希望提升与亚细安国家的合作关系，尤其要拉拢对华态度转变的菲律宾和对华倾斜的马来西亚。

下月拟推出供应链保障策略 亚细安是重要合作对象

据《读卖新闻》报道，执政的自民党内部也计划，在11月推出与发展中国家加强供应链合作的经济安全保障策略。亚细安是这项策略的重要合作对象。

东京将于12月16日至18日举行纪念日本与亚细安友好合作关系50周年的首脑特别峰会。日本当局支持亚细安的各个领域政策已经准备就绪，包括基础设施建设、海上合作、供应链重组、人力资源开发等。

日本时事通讯社引述消息称，岸田之前已访问五个亚细安国家，11月出访菲律宾和马来西亚，目的是要与这两国领导人剖析日本对安全问题的危机感，进而协调具体的合作。

新框架下或提供防卫装备给菲马等目标国

菲律宾和马来西亚都被日本当局列为“政府安全保障能力強化支援”（Official Security Assistance，简称OSA）的首年度目标国。日本政府今年4月设立的OSA制度是一项无偿资金合作框架，提供防卫装备给拥有共同价值观的“志同道合国家”军队，提供支持协助这些国家提高军事能力，以帮助“改善日本外围的安全保障环境”。

菲律宾总统小马可斯今年2月访问了日本，两国当时协议促进安全领域的合作。日本媒体报道称，“不排除岸田此行有意展现与菲律宾的合作，进而牵制中国”。

报道称，日本当局注意到，小马可斯与前总统杜特尔特的对华态度有所不同，小马可斯正着手加强同日本和美国的关系。中国今年9月在中菲有主权争议的南中国海黄岩岛（Scarborough Shoal，斯卡伯勒浅滩）海域设置浮动屏障，阻止菲渔民进入环礁水域捕鱼，增加了菲律宾在安全问题上的危机感。

至于岸田选择访问马来西亚，日本媒体研判当局的最大考量是“马来西亚对华倾斜”。马来西亚首相安华去年11月上任以来已两次访华，而岸田和安华仅在今年9月的亚细安峰会上有过简短谈话。

舆论调查：亚细安最信任日本 但重要伙伴中国排第一日本第二

琉球大学国际关系名誉教授星野英一接受《联合早报》采访时说：“这50年来，日本努力在亚细安建立互相信赖的关系，但日本也担心影响力下滑。日本外交部2021年发表亚细安对日舆论调查的结果，虽然显示日本是亚细安最信任的国家，但对于哪国是重要伙伴这个问题，日本位居第二，中国排第一。”

星野指出，虽然随着中美战略竞争加剧，亚细安正成为被双方拉拢的对象，但不能忽视的是，亚细安作为一个坚持中立的平台，是在发挥它缓冲区域紧张的作用。例如亚细安加三机制、《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）等区域经济框架的谈判，都获得国际社会的高度评价。亚细安在多大程度上认可中美的地位和影响力，能让中美保持各自的优势并建立它们所希望的区域秩序。就这个意义而言，亚细安是决定区域秩序形式的重要参与者。

星野也认为，日美合作拉拢全球南方（即发展中国家）建立经济安保，在亚细安看来确实是一件麻烦事，因为中国认为是在增加对华敌意。“但换个角度想，如果日美认为亚细安的供应链也能提供中国所提供的资源和产品，亚细安也就有了与日美合作的筹码，这种经济行为可作为中美冲突的‘缓冲剂’。”