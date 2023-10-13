须准备同时应战中俄 美国国会促加速核武现代化

（华盛顿综合电）美国国会一个跨党派委员会发表报告指出，美国必须扩大军力，加强与盟国的关系，同时加速推进核武器现代化项目，为可能与中国和俄罗斯同时发生战争做好准备。

战略态势委员会星期四（10月12日）发表这份报告之际，正值中美两国因台湾和其他问题陷入紧张，美俄关系也因乌克兰战争而恶化。

一名参与撰写报告的美国高官拒绝透露，委员会的情报简报是否显示中俄在核武器方面有任何合作。“我们担心……中俄可能会以某种方式进行最终协调，导致我们陷入两场战争的局面。”

路透社报道指，美国当前的国家安全战略是在一场冲突中取胜，同时威慑另一场冲突，但星期四发表的这份最新报告颠覆了这一认知。

建议增产隐形战机和新型核潜艇

这份报告也和拜登政府目前的核武政策大相径庭。拜登政府认为，美国当前的核武库足以威慑中俄的联合力量。

这份长达145页的报告说：“美国和盟友必须做好同时威慑和击败两个对手的准备。美国领导的国际秩序及美国所维护的价值观，正面临来自中俄独裁政权的威胁。”

报告认为，美国必须获得充足资金来升级所有弹头、运载系统和基础设施。

其他建议包括：在亚洲和欧洲部署更多战术核武器、制定计划部署部分或所有储备核弹头，以及生产比原有计划多的B-21隐形战略轰炸机和新型哥伦比亚级核潜艇。

报告指中俄威胁会在2027年至2035年达高峰

报告预计，中俄日益增长的威胁会在2027年至2035年达到高峰，因此“现在就必须做出决定，以便让国家做好准备”。

民主党籍的战略态势委员会主席克里登（Madelyn Creedon）与共和党籍的副主席凯尔（Jon Kyl）在报告序言中说：“我们了解预算方面的现实情况，但我们也相信国家必须进行这方面的投资。”

凯尔在这份报告的新闻发布会上说，总统拜登和国会必须向美国人民说明，增加国防开支是希望避免一场涉及美中俄的潜在核战争所付出的很小代价。

美国国会去年成立的战略态势委员会由六名民主党人和六名共和党人组成，任务是评估美国国家安全面临的威胁，并对美国常规力量和核力量的变化提出建议。