分析：哈马斯袭击以色列是致命错误

（耶路撒冷综合电）哈马斯对以色列发动袭击旨在打破加沙地带的僵局，但随着以色列决心铲除这个极端组织，分析员认为哈马斯可能犯了一个致命错误。

约旦河西岸比尔泽特大学教授贾卡曼（George Giacaman）指出，哈马斯2007年通过暴力接管加沙地带后，严峻的人道情况一直让哈马斯面对巴勒斯坦民众的压力。“人们对以色列的愤怒已经变成对政府的愤怒，进而转变为对哈马斯的不满。”

哈马斯在2006年赢得议会选举，却因被阻止行使权力而被激怒，隔年把巴勒斯坦总统阿巴斯的忠实支持者赶出加沙地带，夺取加沙的控制权。以色列随即对加沙及其240万人口实施严格封锁。2018年经埃及、卡塔尔和联合国调解，哈马斯和以色列达成长期停火协议，以稳定加沙地带的局势。

尽管哈马斯在2021年与以色列交战，但它没有参与今年5月以色列与加沙回教圣战组织的战斗，哈马斯因此被指为了换取以色列放松经济封锁而选择袖手旁观。

贾卡曼说，哈马斯对加沙地带日益恶化的生活条件无能为力，这是它对以色列展开恐怖袭击的原因之一，是为了转移焦点。

以色列极右翼分子在阿克萨清真寺的挑衅升级，也是恐袭发生的导火线。贾卡曼说：“哈马斯将阿克萨清真寺发生的事视为发动袭击的机会，这座清真寺对巴勒斯坦人来说是宗教和民族意义的象征，永远不应被低估。”

布鲁塞尔智库国际危机组织指出，哈马斯不可能没预见到以色列会作出重大反应，以色列的强力反击“可能进一步摧毁加沙，给长期受苦难的居民造成可怕的伤亡，也可能意味着哈马斯在加沙的统治结束”。