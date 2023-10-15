若对加沙地面进攻 以色列须付出惨重代价

（伦敦综合讯）以色列总理内坦亚胡与他领导的政府誓言要摧毁巴勒斯坦激进组织哈马斯，并准备对哈马斯控制的加沙地带发动地面攻势，但内坦亚胡面临的所有战略选项都伴随着很高的风险。

《海峡时报》欧洲特派员伊亚尔（Jonathan Eyal）的分析文章指出，以色列在遭受哈马斯袭击后的一周里不断空袭加沙地带，并派特种部队短暂入侵加沙，以打击巴勒斯坦目标或寻找哈马斯关押以色列人质的地点。然而，这种在过去近20年来反复使用的策略如今已起不到足够效果。

这是因为以色列的目标不仅是摧毁哈马斯，同时还要证明它仍是中东最强大的军事力量。这意味着，哈马斯目前统治加沙的政治和军事结构必须被瓦解，而只有大规模的地面攻势才能做到这一点。但入侵加沙地带意味着，以色列国防军必须在人口稠密的城市地区进行巷战，而这对军队来说几乎是风险最高的行动。

以色列国防军多年来一直在为这样的巷战训练，但哈马斯比任何以色列人熟悉加沙地形，且很可能纵横交错的隧道网络设下埋伏。伊亚尔认为，以色列无疑可以迅速占领加沙，“问题是，以色列会为这场行动付出多大的人命代价，以及巴勒斯坦平民伤亡会有多惨重”。

以军入侵将面对人道主义后果 须长久与叛乱分子作战

《卫报》 防务与安全编辑萨巴格 （Dan Sabbagh）也在一篇分析文章中指出，以色列兵力远大于哈马斯，但对加沙地带的地面攻势充满不确定因素，并可能带来严重的人道主义后果。

文章指出，加沙地带极度稠密的人口与复杂的隧道网络对哈马斯有利，以军必须为控制每一栋建筑物而战斗。萨巴格预料，以色列的地面入侵将是血腥的，而随着更多巴勒斯坦平民被杀害或受困，国际社会对以色列的政治支持可能会减弱。

一旦以色列夺下加沙北部，它的中期策略也不明朗，但若要结束哈马斯对加沙地带的控制，以色列应该会把目光投向加沙南部。文章引述英国智库皇家联合军种研究所分析师哈赫耶尔（HA Hellyer）的话说，若要控制加沙地带，以色列必须摧毁哈马斯在加沙的所有治理能力，并以军政府取而代之；与此同时，以色列几乎肯定得继续与叛乱分子作战。

国际战略研究所中东专家阿尔哈桑（Hasan Alhasan）在一场网络研讨会上指出，哈马斯可以“在一两代人的时间”卷土重来。英国军情六处（MI6）前局长杨格（Alex Younger）日前也称：“你不可能杀死所有恐怖分子，而不制造出更多恐怖分子。”