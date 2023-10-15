冲突扩大风险升级 以若对加沙发动地面战 伊朗警告将介入

（联合国综合电）以色列和哈马斯冲突扩大的风险越来越大。伊朗警告以色列，如果在加沙地带发动地面攻势，伊朗将不得不介入。以色列则警告伊朗和黎巴嫩真主党不要开辟第二条战线。

伊朗驻联合国代表团星期六（10月14日）在社交媒体平台X上发文说，如果以色列不立即停止“战争罪行和种族灭绝行为”，局势将会失控并导致“影响深远的后果”。

该贴文也警告，局势失控的责任“在于联合国、安理会和引导安理会走向死胡同的各国”。

在这之前，美国新闻网站Axios报道，伊朗通过联合国中东协调员向以色列发出信息，警告以色列若对哈马斯控制的加沙地带发动地面进攻，伊朗将不得不做出回应。

另据卡塔尔半岛电视台报道，伊朗外长阿卜杜拉希扬星期六在卡塔尔首都多哈会见了哈马斯领导人哈尼亚。哈马斯在一份声明中说，哈尼亚与阿卜杜拉希扬讨论了哈马斯对以色列的袭击，“并同意继续合作”以实现哈马斯的目标。

据报阿卜杜拉希扬在会议上称赞该次袭击是一次“历史性胜利”，对以色列占领巴勒斯坦领土的行为造成重挫。

另一方面，以色列外交部战略事务负责人扎尔卡星期天指控伊朗企图通过叙利亚部署武器，在以色列和哈马斯的冲突中开辟第二条战线。

扎尔卡在X平台上回应提出这种可能性的贴文时说：“他们（伊朗人）正在这么做。”

以色列星期六晚再次空袭叙利亚北部阿勒颇的国际机场。叙利亚人权观察组织说，袭击导致五人受伤。叙利亚国防部则说，袭击导致机场再次停止运作。

此前，以军在星期四已分别对叙利亚首都大马士革和阿勒颇的国际机场发动导弹袭击，导致跑道受损，两座机场被迫停运。阿勒颇机场星期六刚恢复运作，又再次遭袭。大马士革机场则仍关闭。

消息人士称，以军袭击叙利亚机场是为了阻止伊朗向叙利亚输送军用品。

当地时间星期六深夜11点半左右，叙利亚阿勒颇机场再遇袭。上星期四，大马士革机场和阿勒颇机场已遭以色列一轮攻击。叙利亚总理阿尔努斯（中间穿灰色马球衫者）星期五到大马士革国际机场视察。（法新社）

内坦亚胡：别开辟第二条战线，否则将“摧毁黎巴嫩”

以色列总理内坦亚胡的国家安全顾问哈内比周六警告黎巴嫩真主党，别在以哈冲突中开辟第二条战线，否则将“摧毁黎巴嫩”。

哈内比在电视直播的记者会上说，以色列将战斗重点放在加沙地带，因为不希望同时卷入“两条战线”；而在黎巴嫩边境发生的有限冲突，表明真主党还在“冲突升级的临界点之下”。

但他同时警告：“我们希望真主党不会造成黎巴嫩的毁灭，因为如果那里发生战争，结果也必然同样严重。”他指的是以色列一向恫言对黎巴嫩发动猛烈袭击，以阻止真主党发射导弹。

真主党星期天以导弹空袭以色列北部边界的村庄，造成一死三伤。以军则炮轰黎巴嫩南部地区，同时宣布黎巴嫩边境4公里范围内的区域禁止公众进入。