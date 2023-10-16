伊朗警告以哈冲突或升级 美国力阻中东其他国家卷入

（迪拜综合电）伊朗警告，以色列对加沙发动地面攻击将使冲突升级，中东其他各方都已经做好采取行动的准备。美国及其盟友正在加紧努力，阻止中东其他国家卷入这场战争。

伊朗劳动新闻社网站星期天（10月15日）报道，伊朗外长阿卜杜拉希扬警告：“如果犹太复国主义侵略不停止，中东所有各方都会扣动扳机。”

阿卜杜拉希扬指称，中东可能出现新的抵抗战线，当前战争发生任何升级的责任，将直接落在美国和以色列身上。他还说，如果战争范围扩大，美国也将遭受重大损失。

半岛电视台星期天引述阿卜杜拉希扬的话报道，伊朗已经通过以色列的盟友转告耶路撒冷，如果以军不停止对加沙的军事行动，伊朗不会坐视不理。

以色列总理内坦亚胡星期天矢言要摧毁哈马斯。与此同时，以军星期天继续为对加沙发动地面攻势做准备，只待政府作出“政治决定”就会大举进攻。

美国也在同天警告，以哈冲突有升级的风险，以色列北部邻近黎巴嫩边境的冲突正在加剧。

沙利文：伊朗或通过黎巴嫩真主党介入战事

白宫国家安全顾问沙利文星期天接受哥伦比亚广播公司（CBS）访问时说：“这场冲突有升级的风险，（以色列）北部已经出现第二条战线。”他说，美国不能排除伊朗直接或通过其支持的黎巴嫩武装组织真主党介入的可能性。

一位知情人士透露，眼下战火集中在加沙和以色列南部地区，美国已要求卡塔尔告知真主党不要开辟第二战场。

几天来，美国等国家高官马不停蹄在中东穿梭斡旋，各方担忧战火向外扩散的恐慌情绪显而易见。

彭博社报道，一位了解波斯湾地区形势的知情人士透露，中东多国政府正在协作，试图阻止冲突的蔓延。另一位了解外交谈判的知情人士表示，科威特非常担心伊朗卷入其中。

以色列军方星期一说，已启动一项计划，疏散黎巴嫩边境2公里范围内28个村庄的居民。据以色列媒体报道，其中一个村庄什图拉（Shtula）星期天就遭遇黎巴嫩真主党的导弹袭击。

内坦亚胡此前警告黎巴嫩真主党，别在以哈冲突中开辟第二条战线，否则将“摧毁黎巴嫩”。