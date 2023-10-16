美增派航母战机赴中东 防以哈冲突升级

（华盛顿综合电）美国五角大楼正在迅速增加部署在中东的军力，以防止以色列和巴勒斯坦激进组织哈马斯的冲突，演变成更广泛的区域战争。

《纽约时报》报道，美国艾森豪威尔号航空母舰战斗群预计将在未来几天抵达东地中海。这是继福特号之后，第二艘部署到中东地区的美国航母。

美国空军也向波斯湾地区增派陆基攻击机，这使那里的F-16、A-10和F-15E中队数量增加一倍。美国官员说，加上每艘航母上的四个F/A-18战斗机中队，美国将拥有一支由100多架攻击机组成的空中舰队。

五角大楼还派出了一支特种作战小队到以色列，协助收集情报并规划营救人质的行动。据信哈马斯扣押了150名人质，其中包括美国人。

美国官员说，目前，增加部署军力的目的是阻止伊朗、叙利亚或真主党等伊朗支持的代理组织加入冲突。但随着以色列军队星期天在加沙边境附近集结，为可能的地面入侵做准备，美国指挥官担心美国可能会被卷入冲突。

五角大楼和美国情报官员正在密切监视黎巴嫩境内的真主党部队，以及伊朗支持的伊拉克和叙利亚民兵组织；这些民兵不时会对驻扎在伊朗和叙利亚的美军人员发动袭击。

布林肯不认同把巴勒斯坦人逐出加沙地带

正在中东为最新危机进行斡旋的美国国务卿布林肯接受沙特阿拉伯电视台访问时，断然否决把巴勒斯坦人逐出加沙地带的建议，认为他们应获准留在家园。

以色列之前要求100多万个加沙居民在它发动地面战之前撤离加沙地带北部地区，以色列一些政界人士还提议将巴勒斯坦人赶入加沙南部邻国埃及。

布林肯受询时说，他从巴勒斯坦总统阿巴斯和几乎所有与他谈过的其他中东领导人口中得到的信息是，这个想法行不通，“因此我们不支持这么做”。

他说：“我们相信民众应该留在加沙的家园。但我们也想确保他们不会受到伤害，同时获得所需的援助。”

布林肯上周四抵达中东后先到以色列，过后相继访问了卡塔尔、约旦、巴林、阿联酋、沙特和埃及。他星期天离开埃及首都开罗前告诉记者：“我去过的每个国家都决心确保这场冲突不会蔓延。他们正在利用自己的影响力和关系，确保这种情况不会发生。”

布林肯定星期一重返以色列，与以色列总理内坦亚胡讨论“前进的道路”。