拜登：以色列再次占领加沙将是“大错误”

（华盛顿综合电）美国总统拜登称，让以色列再次占领加沙，那将是个“大错误”。这是以哈冲突爆发后，拜登首次公开表态要以色列冷静克制，显示拜登政府试图阻止冲突进一步升级。

在美国哥伦比亚广播公司（CBS）星期天（10月15日）播出的“60分钟”节目采访中，拜登被问到美国是否支持以色列占领加沙，他回答“我认为这会是一个大错误。”

拜登在访谈中没有明确表示，是否同意以色列挥军进入加沙，但他支持以色列铲除哈马斯。拜登强调，哈马斯“不代表所有的巴勒斯坦人”，“有必要”渗入加沙除掉这些极端分子。不过，他也指出，应有一条允许巴勒斯坦立国的道路，美国支持通过“两国方案”解决以巴问题。

分析认为，美国坚定支持以色列的立场没有改变，只是担心加沙地带会出现大规模的人道危机，令美国背上舆论压力。

拜登也在采访中说，美国不会派兵介入以色列与哈马斯的冲突。他指出，以色列拥有最优秀的战斗部队之一，美国承诺会为以色列提供一切所需支持，没必要派美国地面部队到那里。

拜登坦言，中东动荡局势加剧，美国面对的恐怖威胁也上升，但他表明，美国可以处理以色列和乌克兰的战争，同时仍然维持“国际防御”。

拜登正在考虑未来几天访问以色列。知情者透露，以色列总理内坦亚胡发出邀请，但拜登尚未决定是否前往。

美国国务卿布林肯这几天忙着在阿拉伯六个国家间穿梭，星期一下午重返以色列转达阿拉伯国家领导人的立场。多国正紧密展开外交斡旋，希望避免爆发更广泛的冲突。

星期天，巴勒斯坦总统阿巴斯在与委内瑞拉总统马杜罗的通话中再次表明，巴勒斯坦解放组织是“巴勒斯坦人民的唯一合法代表”。哈马斯的行动和政策不代表巴勒斯坦人民。

阿巴斯重申，他反对哈马斯与以色列双方杀害平民，并呼吁双方释放平民、囚犯和被拘留者。

联合国促哈马斯释放所有人质

以色列加大军事行动后，加沙人道危机恶化。联合国秘书长古特雷斯星期天警告，加沙的水电和其他必需品正在耗尽，中东如今“处于深渊的边缘”。

他呼吁哈马斯立即无条件释放所有人质，而以色列则必须允许人道物资迅速和不受阻碍地进入加沙。

联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（UNRWA）说，以色列对加沙的攻击正在引发一场“前所未有的人类灾难”。过去八天，没有一滴水、一粒小麦或一升燃料获准进入加沙地带。

星期天有消息说，埃及、以色列和美国同意，于当地时间星期一早上在加沙南部停火，重新开放加沙南部过境通道拉法（Rafah）。但埃及外交部星期一说，以色列政府尚未采取可允许埃及开放拉法的立场。

据报道，埃及非政府组织的救援卡车已聚集在西奈城市阿里什（al-Arish），就等当局发下许可令，即可立即开往拉法。

以军说，至今已有60万人离开加沙北部地区。不过，一些前往南部的巴勒斯坦人说，他们不管到哪里都受到攻击，因此准备折返北部地区。