以平民为肉盾 哈马斯在加沙的神秘地下隧道

（华盛顿综合讯）以色列军队持续在加沙边境集结，随时展开大规模地面进攻，目标是消灭巴勒斯坦激进组织哈马斯政治和军事领导层。专家认为，未来数个月以军可能要陷入血腥的城市巷战，密集的建筑、地雷、隧道，以及大量平民混杂的作战环境，将严格考验以军。

哈马斯在人口稠密的加沙地带建造了一个巨型隧道系统，以色列军方称之为“加沙地铁”（Gaza Metro）。这些神秘隧道对哈马斯具有重要的战略意义，除了用来走私武器、发动袭击，还能将隧道上方的平民作为人体肉盾，躲避以军的攻击和围剿。

几天前，以色列要求加沙北部上百万居民在24小时内撤往南部，并首次出动地面部队准备向加沙发动袭击。分析指出，以军将在接下来的地面进攻中，重点打击哈马斯在加沙城下建设的隧道网络，以削弱哈马斯的军事实力。

以色列军方预计，哈马斯在加沙地底深处挖通了大量秘道，以躲避敌军侦察和围剿；这是以军于2013年10月发现的其中一条地道。（以色列军方提供）

哈马斯在2021年称，已在住有200万巴勒斯坦人、占地面积约34平方英里的加沙城地底，修建了长达500公里的隧道系统。据悉，哈马斯利用这些神秘地道运送人员和货物、储存火箭弹和弹药等，甚至以此作为哈马斯的指挥和控制中心，躲避以色列军事侦察机的窥探。

《华盛顿邮报》报道，这次地面战将是以色列国防军多年来最重要的一次任务。

去年才卸任的美军中央司令部前司令麦肯齐说：“我觉得他们（以军）这次会下重手，对所有人而言将是场浴血大战。”他预期以军会陷入混乱、后果难测的巷战。

以军装备与训练占优势 哈马斯城镇作战效率高

乔治城大学反恐专家霍夫曼指出，以军虽有装备与训练优势，但在加沙打城镇战难度高，尤其是哈马斯准备在加沙与以军一搏，届时双方很可能在惨烈巷战缠斗。

五角大楼前高级官员穆洛伊说，哈马斯对城镇作战已变得十分有效率，且对以军地面部队入侵有备而来，会抵消以军人数与武器装备的优势。

以色列雷克曼大学教授、地下战争专家达巴拉克（Daphne Richemond-Barak）对美国有线电视新闻网（CNN）说：“这是在一块相当狭小的领土上建设的一个非常复杂、庞大的地道网络。”

目前尚不清楚哈马斯为了建这处地下网络共耗费了多少资金。不过，自哈马斯2007年夺取加沙实际控制权后，以色列便开始对加沙实施全面封锁，严格控制人员和物资进出，因此，当地实际很难找到用于修建隧道的大型机械设备。

以色列军方将哈马斯开凿的地下隧道称为“加沙地铁”。2021年爆发以哈冲突后，以军声称在空袭中摧毁了100多公里长的地道，哈马斯则表明隧道系统长达500公里，因此遇袭的隧道仅有5%。（早报制图）

专家称，哈马斯或使用基本挖掘工具在开凿秘道，这些地下网络由电线连接，并用混凝土加固。以色列则指责哈马斯将用于民用和人道主义目的的混凝土用来修建隧道；另有批评者称，修建隧道的钱本可以用来建设民用防空洞和预警网络。

然而，对哈马斯而言，隧道能为它们在非对称战争中取得一定优势，抵消以军更为先进的军事与技术优势。

巴拉克解释说，由于这处地道建设在人口密集的城市下方，使地道问题会比在山区开凿的密道更难应对。她说：“如果是在城市地区，一切都会变得更加复杂，尤其是在战术、战略和行动方面，当然还要确保对平民的保护。”

此次以哈冲突爆发后，以色列国防军多次表明，哈马斯武装分子藏进了“房屋下面的（地道）或居住着无辜加沙平民的建筑内”，并把这些平民当成人体盾牌，躲避以军围剿。