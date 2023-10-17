哈马斯发布人质视频 寻求换取巴勒斯坦囚犯

（耶路撒冷综合电）巴勒斯坦激进组织哈马斯前领导人迈沙阿勒发布一段视频称，哈马斯如今有足够的人质在手，可促使以色列释放它所囚禁的约6000名巴勒斯坦人。

阿拉比电视台引述迈沙阿勒（Khaled Meshaal）的讲话显示，哈马斯可能以他们挟持的以色列人作为讨价还价的筹码，争取以色列释放巴勒斯坦囚犯。迈沙阿勒现为多哈侨民办公室主任。

于10月7日渗透入以色列南部社区和军事基地的哈马斯武装人员劫持了好些人质，造成1300多人死亡。以色列军方称，哈马斯把199名人质囚禁在加沙。哈马斯称人质数目在200至250之间。

哈马斯星期一（10月16日）晚发布了一段人质视频，一名拥有以色列和法国双重国籍的21岁女子米娅·谢姆（Mia Shem）在片中因手臂受伤接受治疗，她要求尽快与家人团聚。

在迈沙阿勒就人质发表上述言论后不久，哈马斯的武装单位卡桑旅（Ezzedine al-Qassam Brigades）发言人奥贝达发布视频说，哈马斯“有一群不同国籍的人士，他们是我们的客人，我们将保护他们”，并在情况许可时释放他们。

哈马斯另一名高级官员马尔祖克说：“由于以色列持续轰炸加沙地带，难以释放外国囚犯。”

与此同时，土耳其外交部10月16日发布的新闻稿称，外长菲丹在与流亡的哈马斯领导人哈尼亚（Ismail Haniyeh）通电话时，讨论了释放人质的可能性。

2011年，以色列释放了数百名巴勒斯坦囚犯，以交换一名被关押在巴勒斯坦长达五年的以色列士兵沙利特（Gilad Shalit）。