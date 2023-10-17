分析：拜登冒险访以若成功 可达成多个战略目的

（伦敦综合讯）美国总统拜登在以色列准备大举进攻加沙地带之际决定前往当地，无疑是冒险之举，但若取得成功，此行将带来丰硕成果。

《海峡时报》欧洲特派员伊亚尔（Jonathan Eyal）的评论文章指出，美国官方的说法是，拜登的访问是为了重申对以色列的支持，但实际上，此行有两个非常具体的战略目的：敦促以色列谨慎与威慑伊朗。

预料，拜登会对以色列施压，要它在把坦克开入加沙前先制定好相关政治计划。他也打算与巴勒斯坦总统阿巴斯会晤，以强调必须通过政治进程来解决巴勒斯坦人的困境。拜登现身中东也旨在震慑伊朗，阻止它动员黎巴嫩真主党向以色列开辟第二条战线。

伊亚尔形容，这是一次前所未有、充满危险的个人外交任务。在发生国际危机时，美国总统一般会派国务卿或国安顾问作为特使访问有关国家，而很少会直接参与穿梭外交。若特使成功促成协议，荣光将归于总统；若特使斡旋失败，总统也不会丢了面子，而是可以继续尝试其他办法。

伊亚尔认为，如今拜登决定亲访中东，部分原因在于意识到，他的个人干预对避免中东发生更广泛、更具破坏性战争的外交努力至关重要。

若拜登能够促使以色列与温和派巴勒斯坦人展开更严肃对话，并限制以色列军事行动的范围，当前糟糕的局势或可产生积极的成果。但若失败，美国可能耗尽外交选项，最终被伊朗拖入一场更广泛的区域战争。

彭博社专栏作家克鲁斯（Andreas Kluth）也指出，拜登此时访问以色列，对他、以色列，以及美国遏制以哈战争对全球影响的战略来说都具有风险，但这是正确的决定。在世界因俄乌战争和以哈战争而日益分裂之际，明确表态支持哪一方是很重要的。

他认为，拜登此行要做的事至少有四件：支持以色列、解救被哈马斯挟持的人质、保护加沙地带的巴勒斯坦人、阻止其他国家卷入与扩大这场战争。

克鲁斯指出，拜登的一个挑战，是确保访问节奏不被以色列总理内坦亚胡或其他人打乱。拜登得向不同受众传达不同信息：以色列人必须发自内心地感受到他的支持；巴勒斯坦人和他们在全球的同情者必须明白拜登真正关心加沙地带无辜平民的性命；伊朗和黎巴嫩真主党必须看到拜登阻止它们升级局势的决心；埃及必须视拜登的访问为开放边境以接纳难民的劝告；沙特、卡塔尔、土耳其等其他区域国家则须视此为在外交上与美国站在同一阵线的信号。

克鲁斯说，若善用此次访问，拜登不仅能够安抚犹太人和温和善意的穆斯林，也能向全球南方各国表明，美国是最接近全球秩序守护者的国家，而不是中国或俄罗斯。

美国新闻网站“政治”（Politico）则指出，拜登的中东之行可能被包括哈马斯在内的亲巴勒斯坦武装组织视为挑衅之举。华盛顿智库保卫民主基金会分析师尚泽（Jonathan Schanzer）说：“拜登的访问将发出明确信息，即美国在这件事中站在以色列一边。这会激怒部分阿拉伯世界，但我认为，让中东看到拜登政府不会动摇是很重要的。”