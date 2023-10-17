欧盟拟本周启动人道空中走廊 紧急向加沙运送救援物资

（加沙／特拉维夫综合电）世界卫生组织警告，若救援物资无法在24小时内运往加沙地带，加沙将走向“真正的灾难”。为避免加沙人道危机恶化，欧盟决定在本周开设一条经由埃及飞往加沙地带的人道援助空中走廊，将医药品等救援物资运往加沙。

欧盟委员会主席冯德莱恩星期一（10月16日）说，加沙的100万名流离失所者急需人道主义援助，首两趟航班预计将在本周启程。此外，联合国主管人道主义事务的副秘书长格里菲思将在星期二（17日）前往中东，争取让救援物资进入加沙，避免当地人道危机进一步恶化。

世界卫生组织的区域主任曼德哈里则警告，加沙只剩下24小时的水、电和燃料，若再不允许救援物资进入，医生将不得不为病人准备死亡证明，加沙将走向“真正的灾难”。

10月15日，以色列宣布恢复加沙南部的水源供给后，居住在南部城镇康尤尼斯（Khan Younis）的巴勒斯坦人纷纷拎着黄蓝色塑料桶，在取水站排队装水。（路透社）

联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（UNRWA）发言人图玛说，以色列的封锁行动导致加沙约200万人缺水断粮，人们接下来或被迫饮用受污染的水，继而导致传染病蔓延。

以哈冲突爆发至今已有约9700名巴勒斯坦人受伤，约2750人死亡，另有大量遇难者被压在建筑废墟下。当地医院的停尸房已不堪重负，人们只能将尸体暂时存放在雪糕冷藏车里。

在以哈冲突持续升级的当下，位于加沙南部的拉法频频遭到以军空袭，导致大量巴勒斯坦平民死亡。图为失去亲属的人们在医院停尸房里悲痛哭泣。（法新社）

雪上加霜的是，联合国人道事务协调办公室（OCHA）星期一说，加沙的医院只剩下大约24小时的燃料，使数以千计的病患面临生命危险。当地一家医院称，他们有200多名肾脏病患，但有半数洗肾机从星期一晚起便无法运作，无法为所有病患提供洗肾服务。

以色列军方星期二称，以哈冲突爆发的10天内，约有50万以色列人撤离并流离失所。以军发言人说，加沙周围的所有社区都已被疏散，以色列北部与黎巴嫩接壤边境地区的20多个社区也已被疏散。

美国国务院发言人说，自10月13日以来，已有近1000名美国公民和家庭成员在国务院的安排下，乘包机或其他交通工具离开以色列前往欧洲。