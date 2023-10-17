拜登访问以色列 或有助缓解加沙人道危机

（华盛顿／耶路撒冷综合电）美国总统拜登在政治与安全风险下亲访以色列，展示对以色列的坚定支持，同时就以色列应对加沙局势的下一步行动进行讨论。在拜登抵步之际，以色列同意和美国制定向加沙输送人道援助物资的计划。

拜登定当地时间星期三（10月18日）抵达特拉维夫，同以色列总理内坦亚胡等要员举行会谈。之后，他将到约旦首都安曼，会见约旦国王阿卜杜拉二世、埃及总统塞西与巴勒斯坦总统阿巴斯。

美国国务卿布林肯星期一（16日）先在特拉维夫同以色列战时内阁会谈。他说，拜登到来后将表明“以色列有权利与责任保卫人民不受哈马斯和其他恐怖分子攻击”。

布林肯说，拜登也会强调美国“水晶般清晰”的信号，就是任何参与者、国家或非国家组织都不得尝试利用这次危机进攻以色列。为此，美国已派遣两艘航空母舰和其他军事资源到该区域。

以色列也将向拜登汇报它的战争目标与策略，以及将如何在尽量不伤及平民的情况下展开行动，同时让人道援助能够送到加沙平民手中。对此，布林肯透露，在美国的要求下，以色列已同意与美国制定计划，让捐助国和多边组织的人道救援物资能送达加沙平民。

这是继2月访问乌克兰后，拜登今年内第二度到战区访问。

路透社的报道分析，拜登同以色列官员面对面会晤，可以直接表达他对以军准备开入加沙的担忧，并可能讨论不可逾越的红线。曾是美国国安官员的大西洋理事会研究员丰腾罗斯说：“拜登必须直视内坦亚胡的眼睛，确保他明白美国的全球声誉岌岌可危，（以色列）占领加沙将把两国拖入一场旷日持久的冲突。”

战略与国际研究中心的阿尔特曼也认为，拜登访问以色列是要让对方官员“感受到美国与他们同在，能够理解他们的愤怒与痛苦”，以便能有效地影响以色列。

拜登出访前夕，美国中央司令部司令库里拉也突然访问以色列。他说，他希望确保以军拥有自卫所需的资源，同时避免其他方使冲突扩大。

美国已宣布向东地中海部署两个航母战斗群，并下令2000名美军进入“准备部署”状态。

以色列不会为拜登推迟对加沙的攻势

以色列国防军发言人说，以色列对加沙地带的任何攻势都不会因拜登到访而推迟或受影响。

以色列驻美大使赫尔佐格接受彭博社访问时，则拒绝回应以军什么时候会展开地面攻势，但表明以色列不寻求重新占领加沙。他只说：“这是强加给我们的战争。除了击败哈马斯，以色列在战略上别无选择，因为若不这么做，我们将招致哈马斯、它的盟友以及它们在德黑兰的支持者进一步且更严重的侵略。”

伊朗最高精神领袖哈梅内伊周二呼吁以色列，立即停止对加沙地带巴勒斯坦人进行“种族灭绝”，并警告若以色列继续轰炸加沙，“抵抗力量”将锐不可当。

伊朗外长阿卜杜拉希扬前一天也警告，“抵抗阵线”可能很快会对以色列采取先发制人的行动。他说：“抵抗阵线的领导人不会允许犹太复国主义政权在加沙采取任何行动……抵抗阵线有能力和敌人长期作战。”

所谓的“抵抗阵线”包括伊朗、巴勒斯坦武装组织、叙利亚、黎巴嫩真主党和其他派系。

不过，白宫国家安全委员会发言人柯比星期二说，美国没有看到伊朗准备进一步介入以哈冲突的迹象。