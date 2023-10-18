美国更新对华晶片出口管制 扩大禁令范围

（华盛顿/北京综合电）美国即将出台新举措，阻止中国获得高度先进的半导体技术，在更新的出口规定中将限制英伟达专为中国市场设计的晶片销售。

星期二（17日）发布的对华半导体出口管制规则的更新扩大了禁令的范围，包括英伟达和其他制造商生产的性能较低的晶片（中国称芯片），这些晶片原本可以不受限制地进入中国。

一名美国高级官员说，英伟达的A800和H800晶片将纳入这份收紧的新规中。这两种半导体是拜登政府去年10月出台初步限制措施后专为对华出口而开发。

彭博社早些时候报道称，新规还要求企业在销售低于受控门槛的晶片之前通知美国政府。官员说，顶级晶片是驱动人工智能模型的最佳选择，而略逊一筹的晶片也可用于人工智能和超级计算，因此构成国家安全风险。

这名官员还说，美国希望监控所谓的灰色地带活动，但拒绝透露哪些晶片会受到影响的具体参数。

新措施旨在防止人工智能用于中国军事发展

美国商务部长雷蒙多说，新措施旨在堵住漏洞，防止中国将人工智能用于军事发展，并且可能“至少每年”更新一次。

她说，新规定的目的是限制中国获得“先进半导体，这些半导体可以推动人工智能和对中国军事应用至关重要的复杂计算机的突破”。但她同时强调，拜登政府无意在经济上伤害北京。

华盛顿的声明发布后，中国表示“强烈不满”并“坚决反对”这些限制措施。

中国商务部在一份声明中说：“美方不断泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，实施单边霸凌行径。半导体产业高度全球化，美方不当管制严重阻碍各国芯片及芯片设备、材料、零部件企业正常经贸往来，严重威胁全球产业链供应链稳定。”