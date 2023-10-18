分析：拜登中东行或难阻战事扩大

（华盛顿综合电）加沙地带一家医院遭遇空袭造成数百人死亡，到中东调解的美国总统拜登飞机还未落地任务就遭重挫，几个阿拉伯领导人取消了与他会晤的计划。分析认为，拜登访中东或难阻战事扩大。

目前还不清楚空袭的责任归属，但约旦、埃及和巴勒斯坦权力机构领导人将它归咎于以色列，并取消了原定星期三（10月18日）在安曼与拜登举行的四方峰会。中东多个主要城市也爆发了反以色列抗议活动。

拜登原计划利用此行加强美国对以色列的承诺，同时警告伊朗及其盟友不要趁机攻击以色列。

华盛顿中东研究所高级研究员斯利姆说：“情况将会非常糟糕。”她说，在医院爆炸后，“人们会武装起来。这将非常困难，特别是如果拜登要到以色列并重申以色列有权自卫”。

事实上，加沙阿赫利阿拉伯医院星期二（17日）发生爆炸之前，美国和中东地区的官员就已越来越担心，一旦以色列对哈马斯控制的加沙地带展开地面战，他们将无法阻止冲突蔓延。拜登已经向中东地区派遣了两艘航空母舰，并让军队进入戒备状态，以威慑伊朗和它支持的黎巴嫩激进组织真主党。

真主党正在以色列北部边界与以军发生激战。伊朗则警告，一场更广泛的战争可能“不可避免”。

约旦国王阿卜杜拉二世星期二早些时候在德国柏林会见德国总理朔尔茨后说：“整个地区正处于陷入深渊的边缘，新的死亡和破坏循环正将我们推向深渊。这场战事扩大的威胁是真实存在的。”

美国政府官员曾表明，不打算在以色列部署美军。但事态升级会增加误判的风险，例如一枚导弹错误击中驻地中海的美军，或对以色列进行广泛攻击，这可能会迫使美国做出反应。

国际危机组织驻联合国主任理高恩针对医院爆炸事件说：“这种阴暗但可怕的事件使外交变得更加困难，并增加了升级风险。”