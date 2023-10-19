美国防部公布解密照片视频 指中国过去两年拦截美军机次数大增

（华盛顿综合电）美国国防部公布了过去两年中国飞机拦截美国战机的解密照片和视频，强调中国军方的拦截行动已经超过之前10年累计数量的总和，这一趋势“令人担忧”。

美国国防部星期二（10月17日）公布的一系列图像资料，包括15起发生在东海和南中国海上空的中美战机紧张相遇事件，画面显示中国军机在距离美国军机约六米范围内飞行，有时甚至在美国军机前面切入。

五角大楼强调，这些照片和视频反映出中国军机“胁迫性和冒险性操作行为呈上升趋势”。五角大楼即将向国会提交《中国军力报告》，届时报告中也会提到这个问题。

负责印太安全事务的美国助理国防部长拉特纳（Ely Ratner）当天在五角大楼记者会上说，中国的拦截行为并不局限于国际空域，这只是中国人民解放军“在整个地区、整个领域和整个地域”中更广泛行为模式的一部分；这类操作可能导致发生危险事故，还可能意外造成冲突。

他指出，美方过去两年已经统计出180多起类似事件，超过了2021年之前10年的总和。如果算上中国人民解放军针对其他国家的胁迫性和冒险性拦截案例，过去两年里针对美国、盟国和伙伴国飞机的拦截案例将增加到近300起。

美军印太司令部司令、海军上将阿奎利诺也在会上说，他在过去两年半里一直要求与中国同行通话，但中方至今还未接受过一次请求。他强调，双方发展交流关系“对于维护本地区和平与稳定至关重要”。

中国驳斥美国防部言论 应该停止散布虚假信息

中国对拉特纳的言论予以驳斥。中国驻华盛顿大使馆发言人刘鹏宇说，美国应该停止散布虚假信息，其他国家应该“停止破坏中国的国家安全”。