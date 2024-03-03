“超级星期二”——拜登特朗普对决风向标

专家指出，拜登和特朗普对决的局面中，特朗普目前的胜算较高。特朗普官司缠身，但他借此鼓吹阴谋论，把自己塑造成政治“受害者”，在共和党内凝聚基层选民的支持、削弱党内挑战者的力量，党外也让他获得不少同情票。

美国前总统特朗普和现任总统拜登几乎毫无疑问，将于来临“超级星期二”，进一步巩固各自成为共和党与民主党总统候选人的优势，而3月5日的这轮选情，将是两人年底正式对决的重要风向标。

民主党和共和党来临星期二（3月5日）在15个州及美属萨摩亚揭晓的初选投票成绩，将决定两党36%党代表票的流向。这无疑对两党最终提名的总统候选人起到决定性作用。

不过《纽约时报》在一篇报道中，直指本届超级星期二“不寻常地不重要”。原因是两党的总统候选人已呼之欲出。

开年至今，特朗普（77岁）已横扫六场共和党初选，而且每场都以双位数百分比取胜。他如今已拿下244张党代表票，反观唯一的挑战者、南卡罗来纳州前州长黑利只夺得24张。从特朗普在各项民调的压倒性优势来看，他和黑利之间的差距，星期二只会加速拉大。

一般预测，黑利成为共和党总统候选人的梦，将于超级星期二彻底粉碎。如果她真的宣布退选，特朗普的候选人身份将提前被确认。这是各界关注的事项之一。

至于民主党的拜登（81岁），虽然民意支持率不如特朗普，但在民主党初选中也都是轻松取胜。他至今遇到的唯一挑战是在密歇根州，当地多达10万人在民主党初选中选择“不表态”，以抗议拜登政府支持以色列。但即便超级星期二当天有其他州属效仿密歇根，相信也扭转不了拜登成为候选人的态势。拜登在党内的两名对手选情不成气候，“不表态”的党代表到了民主党全国代表大会正式投票提名时，恐怕也没有其他选择，只能投选拜登为民主党候选人。

联合早报

验证特朗普是否获关键群体支持

拜登与特朗普在11月总统大选的对决已近成定局。但超级星期二，看的不只是两党最终提名的人选。

黑利至今不愿退选，因为她寄望超级星期二的选票流向能揭露特朗普的致命弱点，说服支持者赞助她留在选战中。这些弱点也将同时披露拜登在年底的全国普选有多少胜算。

与过去两个月逐个举行的初选不同，超级星期二是这个选举年，首次有那么多州属一起投票，覆盖城乡和郊区、不同族群以及不同教育程度的选民。多个州属也采用开放式初选，所以不论是否是党员都能投票。这让各界首次在民调之外，可以具规模地窥探不同群体对个别候选人的看法，由此延伸预测全国普选情况。

例如新罕布什尔和南卡罗莱纳州受过高等教育的初选投票者中，有高达三分之二在共和党初选投了黑利。人口以这个群体为主的加利福尼亚州，在3月5日会否进一步验证黑利的这个优势？特朗普上一届总统大选败给拜登，很大程度就是因为无法赢得高等教育者和近郊（suburban）选民的心。

能否反超对手 超级星期二露端倪

八年前，特朗普在2016年3月1日超级星期二的党内初选中拿下七个州，和民主党对手、前国务卿希拉莉一样多。过后，特朗普不断扩大与对手的差距，同年正式代表共和党竞选总统，最后还在外界普遍不看好的情况下击败希拉莉入主白宫。

到了2020年3月3日，面对佛蒙特州参议员桑德斯强力挑战的拜登，在超级星期二初选赢得10个州，扭转了初选起跑落后的颓势。当时美国媒体还形容超级星期二使拜登成为美国现代政治史上翻身最快、最具戏剧性的政治人物。他之后突围而出，代表民主党出战并阻断了特朗普的连任之路。由此足见超级星期二是预示政治前途与命运的重要节点。

未来八个月政治对抗更激烈

超级星期二后，还有八个月才到总统选举，特朗普和拜登两大阵营之间的竞争下来只会更激烈。美国政治学者、美国乔治敦大学历史系教授卡津（Michael Kazin）接受《联合早报》访问说，现在，大多数美国人都是一个主要政党的坚定支持者，而“摇摆”选民只占选民总数的不到百分之十。

卡津说：“无论拜登还是特朗普在11月获胜，超过四成的选民都会非常不满。除非胜利者能以某种方式克服这种情绪，否则美国政治将继续严重分裂。”

“当然，严重的经济萧条或灾难性的战争，可能会改变这种情况，让在野党于2028年的下一次总统选举中获得巨大优势。到时年事已高的拜登和特朗普都无法参选了。”

美国乔治敦大学历史系教授卡津认为，无论是拜登还是特朗普获胜，美国政治将继续严重分裂。（受访者提供）

拜登执政三年多，仍没有展现出明显的在任者执政优势。美国通胀率和就业数字虽然表现比预期好，美联储何时降息却仍是未知数。对外，拜登政府面对共和党阻挠，无法协助乌克兰扭转战局；在以哈冲突中则被指偏袒以色列，惹怒了国内的阿拉伯裔选民。

自2021年8月以来，拜登的支持率一直低于50％，而路透社／易普索今年1月底的全国民调显示，他的支持率已跌至38％。他在亚利桑那、佐治亚、密歇根、内华达、北卡罗来纳、威斯康星和宾夕法尼亚七个摇摆州的支持率也都落后特朗普。

从多个层面来看，拜登和特朗普对决的局面中，特朗普目前的胜算较高。特朗普官司缠身，但他借此鼓吹阴谋论，把自己塑造成政治“受害者”，在共和党内凝聚基层选民的支持、削弱党内挑战者的力量，党外也让他获得不少同情票。

若特朗普的刑事指控成立，丧失候选人资格，是否会重演2021年国会山骚乱事件，也是个值得担忧的问题。善于操弄经济和移民问题的特朗普绝对有一战，甚至撼动拜登的能力。

不过，选情往往多变。卡津有所保留地说：“如果通胀降温而且以哈战争结束，选情可能会在11月发生变化。”