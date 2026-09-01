瑞士制药巨头诺华（Novartis）宣布，由于临床试验中出现三起患者死亡病例，公司已暂停八项针对自身免疫和神经系统疾病的实验性细胞疗法“rap-cel”临床试验。

路透社报道，诺华星期二（9月1日）说，公司8月24日暂停八项临床试验，此前收到三起严重且危及生命的免疫反应报告，并导致患者死亡。

“rep-cel”是一种CART-T（嵌合抗原受体T细胞）细胞疗法，即通过提取和改造患者自身的免疫细胞，让它能够识别并消灭特定的目标细胞。这种疗法较常用于治疗血液癌症，但包括诺华在内的多家药企，近期一直在尝试扩大应用范围。

造成试验对象死亡的免疫反应，就是因为患者的免疫防御系统过度反应、攻击自身器官，从而引发的并发症最终导致了患者死亡。

诺华受影响的八项试验，包括针对红斑狼疮（lupus）、类风湿性关节炎（rheumatoid arthritis）和血管炎（vasculitis）等炎症性疾病，以及多发性硬化症（multiple sclerosis）和重症肌无力（myasthenia gravis）等神经与肌肉衰弱疾病的临床研究。

然而，诺华针对淋巴瘤和白血病患者的两项rap-cel临床试验则没有受到此次暂停影响。

诺华说，目前正在对观察到的安全事件进行全面审查，并与独立安全委员会合作评估，以寻找能够更早发现危险副作用的方法。

公司也说，这种严重的免疫反应是免疫细胞疗法已知的、潜在危及生命的风险。公司正积极向卫生监管机构通报相关信息，并将继续密切监测已接受这类疗法的患者。

《华尔街日报》报道称，作为预防措施，诺华的竞争对手、美国制药公司百时美施贵宝(Bristol Myers Squibb)也已暂停了针对自身免疫疾病的类似疗法的临床试验。