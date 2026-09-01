出现三起死亡病例 瑞士药企诺华叫停细胞疗法临床试验
由于在临床试验中出现三起患者死亡病例，瑞士制药巨头诺华（Novartis）已叫停八项针对自身免疫和神经系统疾病的试验性细胞疗法临床试验。 （路透社档案照）
瑞士制药巨头诺华（Novartis）宣布，由于临床试验中出现三起患者死亡病例，公司已暂停八项针对自身免疫和神经系统疾病的实验性细胞疗法“rap-cel”临床试验。
路透社报道，诺华星期二（9月1日）说，公司8月24日暂停八项临床试验，此前收到三起严重且危及生命的免疫反应报告，并导致患者死亡。
“rep-cel”是一种CART-T（嵌合抗原受体T细胞）细胞疗法，即通过提取和改造患者自身的免疫细胞，让它能够识别并消灭特定的目标细胞。这种疗法较常用于治疗血液癌症，但包括诺华在内的多家药企，近期一直在尝试扩大应用范围。
造成试验对象死亡的免疫反应，就是因为患者的免疫防御系统过度反应、攻击自身器官，从而引发的并发症最终导致了患者死亡。
诺华受影响的八项试验，包括针对红斑狼疮（lupus）、类风湿性关节炎（rheumatoid arthritis）和血管炎（vasculitis）等炎症性疾病，以及多发性硬化症（multiple sclerosis）和重症肌无力（myasthenia gravis）等神经与肌肉衰弱疾病的临床研究。
然而，诺华针对淋巴瘤和白血病患者的两项rap-cel临床试验则没有受到此次暂停影响。
诺华说，目前正在对观察到的安全事件进行全面审查，并与独立安全委员会合作评估，以寻找能够更早发现危险副作用的方法。
公司也说，这种严重的免疫反应是免疫细胞疗法已知的、潜在危及生命的风险。公司正积极向卫生监管机构通报相关信息，并将继续密切监测已接受这类疗法的患者。
《华尔街日报》报道称，作为预防措施，诺华的竞争对手、美国制药公司百时美施贵宝(Bristol Myers Squibb)也已暂停了针对自身免疫疾病的类似疗法的临床试验。