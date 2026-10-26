日本“跟踪魔”案件近年暴增。据官方发布的数据，日本全国在2025年受理的跟踪骚扰受害咨询案件超过2万起，创下历史新高。

鉴于难以在加害者施害前对受害者进行人身保护，日本警方决定升级防范措施，拟引进全球定位系统（GPS）技术以保护受害者，同时强制加害者接受系统化的心理治疗。

跟踪骚扰事件不仅严重影响社会治安，更频频演变成凶杀命案。

今年3月，在东京池袋的一家百货大楼内，一名21岁女店员不幸遇害，涉案者是一名26岁男子。

这名男子此前已有多次跟踪记录，即便曾多次受到警方调查并被下达禁制令，但他强烈的跟踪与控制欲并未消退，反而导致行为升级，最终酿成悲剧。

日本媒体的报道指出，此类凶杀案几乎每年都发生。

2023年1月，在福冈市街头，一名无视警方警告及禁制令的31岁男子，持刀杀害了38岁的前女友。2024年5月，在东京新宿区街头，一名25岁女性遭刺身亡，警方随后逮捕了一名涉案的51岁男子。

日本警察部门此前召开专家会议指出，在警方无法贴身保护受害女性的情况下，许多跟踪魔依然为所欲为。当局决定强化现行的《跟踪骚扰规制法》，并参考韩国、西班牙等国的做法，探讨引入GPS设备，以便警方能提前掌握潜在的案发风险。

据悉，新制度正考虑强制要求加害者在手腕或脚踝上佩戴GPS设备。

参与此次会议的除了相关专家，还包括跟踪骚扰命案的受害者遗属。

鉴于有观点认为，在保护之际也须顾及受害人的隐私，日本警察厅生活安全局局长山田好孝说：“为了加强对受害者的保护及对加害者的管控，我们将广泛听取法律界、犯罪心理学专家以及受害者家属等各界的意见，从多角度进行充分考量。”

此外，会议也探讨了针对加害者的心理治疗机制。

犯罪心理学专家堀越胜认为：“有必要将针对加害者的心理辅导列为强制性的法律要求。一旦加害者收到警方警告，当局就应尽早将他转介给专业人员。因为只有尽早介入干预，才有助于预防后续伤害的发生。”

堀越胜的研究显示，心理咨询能引导加害者重新审视自己与受害者之间的关系。加害者往往单方面认为双方关系“亲密”，而心理辅导能帮助他们逐一反思自身行为，让他们意识到，那些自以为是“爱”的表现，实际上是对他人的骚扰与侵害。