美国司法部日前起诉阿拉斯加州，试图阻止当局在特定情况下认证参议院选举结果，引发外界对联邦政府干预中期选举的担忧。美国司法部长布兰奇随后否认总统特朗普企图借此控制州选举。

路透社报道，布兰奇（Todd Blanche）星期天（10月25日）接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时说：“特朗普总统绝无意以任何形式接管州选举，我们也没有为此铺路。”

美国司法部星期五（23日）提起诉讼，要求若阿拉斯加州共和党现任参议员沙利文（Dan Sullivan）以微弱差距落败，州政府不得认证选举结果。

布兰奇解释，诉讼旨在防止选民混淆，因为现任参议员沙利文与另一名共和党候选人小沙利文（Dan J. Sullivan Jr.）姓名几乎相同。他指责后者参选是为了混淆选民，但小沙利文否认有意分散现任议员的选票。

特朗普星期天也指责民主党人在幕后策划小沙利文参选，称这种做法不公平，甚至可能违法。不过，布兰奇拒绝说明是否奉特朗普指示提起诉讼，尽管特朗普此前已声称是他本人下令。

随着11月3日中期选举临近，美国多州选举官员正防范联邦政府可能通过法律诉讼或投票争议，干扰选举结果认证。

特朗普政府此前也曾起诉加利福尼亚州，试图阻止当局计算部分邮寄选票，并要求30个州及首都华盛顿特区提交完整选民名册，但后者大多未获成功。

民主党参议员希夫（Adam Schiff）批评，司法部愿意配合特朗普采取这些行动，显示政府可能在选后进一步挑战不利于共和党的选举结果。