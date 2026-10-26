欧盟宣布，将从11月1日起对来自欧盟以外地区的包裹征收每件2欧元（约2.87新元）的手续费，以遏制来自中国的包裹涌入。

法新社报道，这项新手续费是在黑色星期五、网络星期一和圣诞节购物季前几周开始征收。

它将如何运作？

凡是从欧盟以外地区直接寄给消费者的包裹，无论包裹价值多少，包裹内每一种不同类型的商品都须缴付2欧元手续费。例如，如果一个包裹中有10件T恤，则手续费为2欧元；如果一个包裹有两顶帽子和10件T恤，费用将为4欧元。

这项手续费是欧盟7月起对价值低于150欧元的小包裹征收的3欧元关税之外，额外加收的费用。

不过，欧盟强调，这项费用不会由欧洲消费者支付。美国亚马逊（Amazon）等电商平台、中国的全球速卖通（AliExpress）和希音（Shein）等零售商，以及卖家和其他中间商必须缴付这项新费用。

不过，电商平台和卖家仍可提高商品价格，将增加的成本转嫁给消费者。

欧盟为何要征收这笔费用？

根据官方数据，去年有近60亿件小包裹进入欧盟。

其中，约93%运抵欧洲的廉价包裹来自中国，通常通过全球速卖通和希音等受欢迎的亚洲电商平台寄送。

欧盟总部布鲁塞尔指出，大量包裹涌入，令海关当局承受越来越大的处理压力，营运成本也随之增加。这项手续费将用于补偿海关为此付出的成本。

欧盟自7月对小包裹征收3欧元关税以来，进口量已下降约64%。不过，官员提醒，目前下定论仍为时过早。

欧洲也对“不安全”的非欧盟产品表示担忧，例如违反相关规定的玩具。

接下来怎么办？

2欧元手续费是一项永久收费，但针对低价值包裹征收的3欧元关税只是临时措施，将实施至2028年7月1日。

3欧元低价值包裹关税临时措施结束后，欧盟将改为征收标准的、按商品类别划分的关税。

欧盟每两年必须评估一次手续费的金额，以确保收费水平与欧盟境内海关运作成本保持合理比例。