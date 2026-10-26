麦加条约成员国沙特阿拉伯、土耳其和巴基斯坦的高级官员将访问德黑兰，就地区安全问题进行会谈。

法新社报道，伊朗最高国家安全委员会副秘书卡尼（Ali Bagheri Kani）说：“按照协议，沙特国防部长哈立德·本·萨勒曼、巴基斯坦陆军总司令穆尼尔和土耳其情报局局长卡林将参加这次会议。”



他说，伊朗安全负责人雷扎伊（Mohsen Rezaei）也将出席会议。



卡尼在接受国家电视台采访时说：“在德黑兰举行的四方会议可能是朝着建立持久地区安全迈出的重要而有效的一步，我们希望这一举措将有助于建立一个稳定的地区。”



他没有具体说明会议何时举行，但称这是在穆尼尔上周访问德黑兰期间提出的，他当时会见伊朗总统佩泽希齐扬和其他高级官员。

据路透社报道，卡塔尔调解员星期天（25日）在德黑兰会见伊朗官员，以推动缓和地区紧张局势。

沙特公共外交副部长克里姆利（Rayed Krimly）说，这次会议是麦加条约国家为缓解当前危机、推动外交解决方案，以及支持卡塔尔和巴基斯坦主导调解所作努力的一部分。

克里姆利在社媒发文称：“这次访问也强调麦加公约成员国在促进地区安全与稳定方面的关键作用，以及致力于与该地区所有国家合作实现这一目标的承诺。”

据路透社看到的协议文本，麦加协议第一条规定，各方应采取“一切必要手段”，消除对彼此领土完整、主权或国际公认边界构成的威胁。

这次会谈正值沙特支持的也门与伊朗结盟的胡塞武装袭击不断升级之际，华盛顿和德黑兰之间的言辞也变得更加激烈。

这次会谈也将是沙特与也门胡塞武装本轮冲突不断升级以来，伊朗与《麦加共同防务协议》三个缔约国首次举行高级别会谈。