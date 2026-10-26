（华盛顿／利雅得综合电）美国总统特朗普说，随着伊朗和也门胡塞武装组织对中东地区美国人的威胁持续加剧，现在是时候决定，是要与德黑兰达成协议，还是重启袭击。

特朗普星期天（10月25日）接受福克斯新闻采访时说：“我必须做出决定：是要彻底了结此事，那是很容易办到，还是达成协议？就是这样。我们不玩花招。”

特朗普曾暗示，可能会在11月3日美国中期选举后，重启对伊朗的军事打击。他还向波斯湾地区增派兵力，包括第三个航空母舰战斗群。但由于威胁日益加剧，美国正在削减驻中东的外交和军事人员。

彭博社引述了解伊朗想法的消息人士说，伊朗正严阵以待，防备美国在中期选举前后发动新一轮轰炸，并准备在整个中东地区包括针对以色列和阿联酋展开报复。

航运与海事安全官员说，与开战初期相比，目前伊朗已不再使用攻击型无人机，而是发射制导导弹，袭击更多在霍尔木兹海峡或附近的船只，并造成更严重的损毁。

美国智库布鲁金斯学会中东问题专家艾丁塔什巴斯指出，所有迹象都显示战事将再度爆发，并出现大规模轰炸行动，但具体时间仍不确定。

美军：助波斯湾国家突破封锁出口15亿桶原油

美军中央司令部星期天在社媒平台X发声明说，自夏季以来，他们已协助波斯湾国家经由霍尔木兹海峡出口15亿桶原油，成功突破伊朗封锁。

它说，过去六个月，有3000多艘商船在美军的协助下，顺利通过海峡，并指出在霍尔木兹海峡航行的船只中，超过95％安全通过。

美军中央司令部司令库珀说，当前霍尔木兹海峡的主要航道依然畅通无阻，没有受伊朗水雷威胁。

船舶追踪机构Kpler的数据显示，9月份原油出口量已达到战前水平。不包括伊朗，中东地区的原油外运量有至少1650万桶。

民主党若胜选 美外交政策或出现四大转变

路透社分析文章指出，如果民主党在下周的美国中期选举胜选，美国外交政策可能出现四大转变，即限制对伊朗的战争、停止对以色列的军事援助、重新支持乌克兰，以及缩减军事支出并恢复对外援助。

特朗普没有事先取得国会批准，就对伊朗发动战争。此后，民主党人多次提出决议，要求特朗普寻求国会批准，否则必须停止这场战事。其中一项决议在少数共和党人的支持下获得通过，但特朗普政府对此置之不理。

分析说，如果民主党在中期选举能掌控众议院甚至参议院，民主党人便可通过削减国防开支，向特朗普施压，迫使他寻求国会授权才可继续这场战争。