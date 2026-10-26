（圣保罗综合电） 巴西总统选举决选计票显示，现任总统卢拉以微弱优势击败前总统博索纳罗之子、参议员弗拉维奥，成功连任第四个任期。

根据最高选举法院星期天（10月25日）公布的总统选举计票数据，本星期二满81岁的卢拉最终得票率为51.7%，弗拉维奥（Flavio Bolsonaro）48.3%，票差超过400万张。

这个选举结果不仅颠覆了多项民调的预测，也刷新巴西政治的纪录，使卢拉成为巴西自上世纪80年代恢复民主宪政体制以来，首位在首轮投票落后，却在决选中翻盘的总统候选人。

不仅如此，卢拉胜选也暂缓了近期席卷拉美多国的右倾保守主义浪潮。

弗拉维奥拟提诉讼

不过，45岁的弗拉维奥拒绝承认选举结果，并宣布将就选举程序启动法律诉讼。他指责最高法院大法官在投票日当天裁决将部分选区的投票时间延长两小时不能令人接受。

“我们将采取法律行动，要求本次大选结果作废。”

此前，金融界不少人押注弗拉维奥会胜出，因此最终计票结果一度引发市场情绪震荡。

弗拉维奥拒不认输的强硬姿态同他父亲2022年败选后的反应相同。当年，博索纳罗始终不公开承认失败，后来还涉嫌图谋策划政变以阻碍政权交接，被最高法院裁定罪成并判处监禁。

政治与法律专家指出，大选正式结果被推翻的可能性微乎其微。首先是因为得票差距很大，是弗拉维奥父亲四年前败选时的两倍以上。

此外，在投票当天，弗拉维奥阵营也曾因南部传统右翼票仓遭遇强降雨，向选务机构申请延长投票时间。

风险情报机构RANE拉美高级分析师布拉加指出，未来几天巴西各地很可能出现零星的抗议活动，但从司法与制度层面来看，这些示威极不可能改变大选结果。

卢拉向全国发表选后讲话时强调，这场胜利得归功于民众坚定捍卫民主体制的信念。他承诺改革国家治理模式，让公民更多地参与重大决策。

然而，外界普遍认为，卢拉在第四个任期将步履维艰。他不仅要面对深陷政治极化与撕裂的巴西社会，还必须与保守派占优势的国会周旋。在国家经济方面，公共财政脆弱、政府债台高筑、高利率以及通胀压力难缓等，都是迫在眉睫的严峻挑战。

据民调专家巴雷托分析，高于预期的投票率是卢拉决选翻盘的关键。此外，弗拉维奥政策纲领存在诸多未知风险，更多选民最终倒向卢拉展现的稳重与笃定。

在竞选期间，卢拉主打扶贫济困与缩小贫富差距的政绩牌。在他的第三个任期中，巴西的失业率、文盲率与亚马逊雨林砍伐面积均降至多年来低点。

卢拉在选战后期更反复警告，若博索纳罗家族重掌政权，将摧毁社会保障体系，甚至危及国家外交自主。

卢拉连任也有外溢效应，对西半球地缘政治格局产生深远影响，阻碍华盛顿重塑拉美右翼友好阵营的设想。

到截稿为止，美国官方未就巴西选举结果正式表态。加拿大、拉美多国领导人以及欧盟委员会主席冯德莱恩等则纷纷致电祝贺，强调将继续与巴西合作以维护多边主义与应对气候变化。

10月25日，巴西总统选举正式计票结果出炉后，最大城市圣保罗街头变成欢腾海洋，卢拉的支持者彻夜狂欢，庆祝得胜。（路透社）

决选结果公布当晚，巴西最大城市圣保罗的保利斯塔大道化作一片红色的欢腾海洋，数万名卢拉支持者彻夜庆祝。车辆慢行鸣笛，烟花在夜空中连连绽放，“前进，卢拉”的呼声响彻街区。

卢拉亲临现场，加入巡游队伍。他手持扩音器向民众高呼：“我要说，我爱你们。明天，战斗继续。”

人群中的扎纳塔（43岁）受访时喜极而泣。她说：“卢拉的胜利对我们有很多意义：自由、民主与历史延续。”

卢拉的第四个总统任期将于2027年1月5日开启。