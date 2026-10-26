法国大规模示威活动演变成暴力骚乱后，总统马克龙突访南部港口城市马赛。他预计，本周末万圣节期间将有新一轮示威。

法新社报道，总统府星期一（10月26日）说，马克龙当天将访问马赛市政厅。该市政厅在10月17日的暴力事件中受到影响。当时有示威者强闯市政厅，在墙上喷涂象征无政府主义（anarchy）的“A”字标志。

爱丽舍宫说，马克龙预计将会见遭抢劫和破坏公物事件波及的商家，他也将向协助恢复秩序的国内安全部队致敬并表达感谢。

马克龙在访问法国第二大城市马赛时指出，本周末可能出现新一轮抗议活动。

他承认，当局此前完全没有预料到一周前抗议活动的规模会如此之大。

他也说，社交媒体正在“损害我们的民主国家”，尤其是在10月17日的骚乱期间被用来“把年轻人和年长者带到发生犯罪、袭击和抢劫的地点”，并形容社交媒体是“煽动人们最恶劣冲动的工具”。

马克龙当天访问马赛时对安全部队说，距离总统选举仅六个月，“我们的国家陷入如此动荡的状态是不正常的”，并呼吁不要再发生10月17日发生的骚乱。

他说：“我们将继续坚守阵地……如果我们都做好自己的工作，这场运动就会平息——因为我们将满足合理的期望，因为秩序将得到维持。但一切都还没有定论。”

总理勒科尔尼（Sebastien Lecornu）星期一与高中生工会代表会面后，预计将宣布一系列“强有力措施”，以平息国内的抗议浪潮。

法国民众对生活费不断上涨，以及国内高中现状的不满情绪日益高涨。

10月17日，全国各地爆发示威，部分示威活动在外围演变成与警方的暴力冲突，马赛等城市也发生大规模抢劫和破坏公物事件。



法国抗议生活费高企和公共服务不足的示威浪潮上周末掀起第二波，又有数十万民众在各大城市走上街头。法国官方称星期六（24日）有约41万人参与示威活动，工会则称参与人数多达80万人；当局部署的警力达7万人。共1314人被逮捕，有53名执法人员在冲突中受伤，另有两人受重伤。