知情人士透露，欧盟最早可能于明年第一季度公布一些保障措施，减少进口中国的化学品、家具和机械等产品。

彭博社报道，知情人士透露，这些措施可能会采取进口上限或关税的形式。欧盟委员会希望仿效近期限制混合动力汽车流入欧盟的做法。欧盟与中国当时达成协议，将中国每年向欧盟出口的汽车数量限制在35万辆。

这项最新举措是欧盟全面缩减对华巨额贸易逆差的一部分。欧盟去年对中国的贸易逆差达到3600亿欧元（约5165亿新元）。负责欧盟贸易事务的欧盟委员会正谨慎拿捏分寸，既希望扶持欧洲产业，又要避免引发中国报复并导致贸易战。

欧盟委员会发言人尚未作出回应。

欧盟委员会主席冯德莱恩本月较早时说：“我们的产业界呼吁采取行动，我们听到他们的诉求，也会作出回应，包括采取更多保障措施。”

保障措施允许欧盟在某个行业的进口量激增时，限制该行业产品进入欧盟。彭博社此前报道，欧盟已开始评估贸易数据，以确定哪些行业出现这种情况。

这些措施可以采取进口配额的形式，例如针对混合动力汽车的措施；也可以采用关税配额，即对超过特定进口数量的产品征收关税，以遏制过量进口。

欧盟可以单方面实施这些措施，无须获得中国同意。知情人士提醒，在欧盟与成员国及中国磋商后，欧盟的计划和具体目标行业可能会发生变化。

中国商务部本月较早时发声明说，欧盟不要幻想通过施压获取利益，也不应低估中国维护自身利益的决心和能力。

知情人士说，与即将针对混合动力汽车采取的措施，以及欧盟此前对钢铁采取的行动一样，新保障措施将符合世界贸易组织（WTO）规则，并适用于欧洲经济区以外的其他国家。

另外，一些知情人士说，欧盟委员会计划在未来几周内提出相关方案，落实混合动力汽车进口配额，以便有关措施能在12月生效。这些措施将实施四年。第一年配额限制实施后，中国汽车的配额每年将增加6%。

其中一名知情人士说，日本和韩国等其他国家的汽车配额也将遵循类似原则。

来自中国的低成本、有时还有补贴的商品，正大量涌入欧洲大陆，挤压当地产业发展空间，并危及当地就业岗位。与此同时，市场需求疲软，加上许多欧洲产品进入中国市场的机会有限，导致欧盟对华贸易逆差高达每天超过10亿美元，而且还在持续扩大。

欧盟领导人本月较早时在布鲁塞尔举行的峰会上立场一致，敦促欧盟执行机构迅速在各个经济领域采取行动，并赋予欧盟新的权力，以协助缩减贸易逆差及阻止中国采取报复措施。

欧盟委员会计划在12月中旬之前提出两项方案，一项旨在实现供应来源多元化，另一项则用于迅速应对任何具有攻击性的贸易行动。

知情人士说，新工具将允许欧盟限制特定商品和服务进入欧盟单一市场，应对方式将比现有措施更灵活，适用范围也更广。

目前尚不清楚北京是否愿意接受欧盟进一步限制中国出口，尤其是在混合动力汽车以外的领域。

欧盟贸易事务主管谢夫乔维奇（Maros Sefcovic）预计明年初，将与中国对口官员评估目前的进展，并讨论下一步行动。

双方目前达成的协议，包括北京将下调部分汽车零部件、橄榄油和冰淇淋的关税。欧盟也正寻求改善欧洲产品进入中国市场的机会，并简化关键矿产和永磁体的出口程序。