克里姆林宫发言人佩斯科夫说，俄罗斯、乌克兰和美国计划于下个月举行的三方和平谈判，但不会对俄乌双方继续采取军事行动施加任何限制。

路透社报道，佩斯科夫星期一（10月26日）被问及乌克兰对俄罗斯沃罗涅日地区的袭击时说，恢复三边会谈的决定并不意味着对作战行动有任何限制。

陷入僵局的俄乌战事出现破冰迹象。乌克兰总统泽连斯基此前与美俄官方证实，三方计划于11月举行技术层级工作会谈，以重启和平谈判。

俄罗斯总统助理乌沙科夫也证实，俄方愿在11月4日后恢复三方谈判，但强调这仅属专家层面的初步接触，在达成和平协议前仍须付出大量努力，各方不应抱有过高期待。

另外，克里姆林宫星期一说，在美国协助下，俄乌双方同意在乌克兰南部由俄方控制的奥列什基镇于星期二（27日）实施局部人道主义停火。这项安排可能为乌克兰其他地区达成类似停火协议树立先例。

美国上星期五（23日）宣布这项停火安排。奥列什基镇自2022年2月起由俄军控制，位置靠近前线。当地居民说，粮食短缺问题日益严重，而俄乌双方则互相指责对方阻挠物资运送。

当被问及俄罗斯是否会考虑更多的地方休战时，佩斯科夫称俄罗斯对此保持开放态度，但强调这绝对是出于人道主义目的。