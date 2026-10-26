朝鲜领导人金正恩突然访华、重申朝中传统“血盟”关系的次日，平壤随即对韩国发出强硬军事警告，宣称即使领土遭侵犯“一毫米”，也将行使自卫权。同时，韩国媒体在韩朝边境罕见拍摄到多门朝军自行火炮。

分析认为，朝鲜一方面巩固与中国的战略关系，另一方面持续对韩展示军事威慑，显示平壤正采取外交与军事双轨策略，韩朝边境紧张局势进一步升温。

朝中社星期一（10月26日）报道，朝鲜常驻联合国代表金成25日致函联合国安全理事会主席，强调朝方在南部边境推进要塞化工程，是维护领土安全的合法自卫措施。

针对韩军向越过军事分界线（MDL）的朝军实施警告射击及广播，金成警告，若韩方采取危及朝方人员生命安全的行动，朝鲜将依据《联合国宪章》第51条行使自卫权。

对于9月21日韩国西部前线非军事区（DMZ）发生的地雷爆炸事件，金成再次否认朝方责任，反指韩国企图将朝鲜边境要塞化工程歪曲为“军事侵略”，推卸半岛局势恶化的责任。

朝鲜边境部署火炮 分析：刻意展示火力

同时，韩联社和SBS电视台25日从京畿道金浦市爱妓峰瞭望台拍摄的画面显示，隔着汉江、距离约1.5公里的朝鲜黄海道开丰郡海岸，至少三门疑似122毫米自行火炮暴露在外。部分朝军士兵坐在炮车上交谈，炮管不时上下移动，其中一门还写有反美宣传标语。

朝鲜122毫米自行火炮射程约15至24公里，是前沿炮兵部队的主要装备。由于炮兵通常利用地形隐蔽部署，此次多门火炮直接出现在韩方镜头下，实属罕见。

韩国峨山政策研究院研究委员梁旭分析，与其说朝军正在增强火力，不如说是刻意展示火力。若准备实际交战，军方通常会尽量隐藏火炮位置，而非主动暴露。

韩国国防安全论坛秘书长申钟宇也认为，朝军可能借此展示前沿打击能力，不排除进一步增派军事力量。

这一动向与朝鲜劳动党总务部长金与正22日的警告相呼应。她当时扬言将在南部边境部署新的应对手段，并使相关军事措施进入待命状态。

据悉，韩国军方今年以来在仁川江华郡前线地区侦测到900多次来自朝鲜方向的爆炸声，部分可能与边境要塞化工程有关。

随着朝方预告恢复对韩扩音器广播，边境居民的不安持续加剧。京畿道坡州居民26日举行记者会，反对双方恢复广播及军事对峙。

值得注意的是，韩国国防部23日已向朝鲜提议举行韩朝军事当局会谈，以防止边境意外冲突，但朝鲜至今保持沉默，反而展示前沿火力，并向联合国安理会提出抗议。

分析认为，韩朝双方围绕边境地雷事件各执一词，恢复对话的可能性短期内仍然渺茫。不过，在朝美重启对话的可能性受到关注之际，双方均无意让边境摩擦演变为正面军事冲突，预计仍将设法管控局势，避免发生意外冲突。