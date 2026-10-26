消息称，俄罗斯正加大向非洲招聘兵力，以应对军队人手短缺的问题，并将目标转向非洲一些治理能力薄弱的国家。

据乌克兰情报部门人士提供给彭博社的简报，今年1月1日至9月30日，俄罗斯从布隆迪招募699名男子，远高于去年全年的30人；从津巴布韦招募的530人，也高于去年的65人。刚果、塞拉利昂、苏丹和喀麦隆等国的应征人数也显著增加。

简报指出，这项招募计划旨在弥补大量人员损失，以及动员人手不足的问题。

简报显示，俄罗斯如今已将招募重点转向民主制度表现不佳、新闻自由有限、司法体系薄弱的国家。

简报也收录一则据称曾在津巴布韦发布的网络广告。广告画面中，一名非洲男子身穿军服，并宣传一项面向津巴布韦专业人员的计划，甚至注明名额有限。

广告呼吁有意者点击链接参加测试，以确认自己是否符合资格，但没有明确说明报名者最终将被派往乌克兰前线作战。

自对乌克兰的战争开始以来，俄罗斯也首次在马达加斯加招募士兵。马达加斯加军方在去年的政变中接管政权，并与俄罗斯建立更密切的关系，包括从莫斯科接收军事装备和食品。

俄罗斯从未公开承认招募外国人参与对乌作战。克里姆林宫则称，俄罗斯有足够人力应付战争。俄罗斯总统普京上个月也驳斥有关他即将宣布在国内再次征兵的猜测。

然而，越来越多非洲国家对俄罗斯招募当地公民的做法感到担忧。由于非洲整体较为贫困，俄罗斯更容易以优厚条件吸引当地人前往，招募者往往谎称提供餐饮或运输等民间工作。

根据部分应征者家属的说法，以及国际特赦组织上个月发布的一份报告，招募者也开出丰厚的签约奖金和薪水，并承诺协助应征者取得俄罗斯公民身份。

博茨瓦纳和南非政府已公开警告民众，不要轻信俄罗斯开出的高薪工作。津巴布韦则逮捕两名涉嫌为俄军招募人员的俄罗斯公民。

肯尼亚和加纳政府直接要求俄罗斯停止相关招募活动。肯尼亚政界人士说，至少有1000名肯尼亚公民已被俄罗斯招募。肯尼亚外交部长穆达瓦迪今年较早时也曾前往莫斯科，表达反对立场。

乌克兰已确认，有来自151个国家的4万5959名外国人与俄军签订合同，其中5451人来自非洲。