日本首相高市早苗说，日本将起草一项紧急网络安全政策，以应对近期突然增加的黑客攻击事件。

法新社报道，高市早苗星期一（10月26日）在内阁部长紧急会议上说，政府计划在下星期内制定一套紧急网络安全措施，以应对网络攻击。

高市也说，日本将与全球一起努力查明袭击者的身份。



日本数十家企业过去几周通报，系统遭未经授权访问，可能导致客户资料外泄。

日本主要网络金融服务供应商GMO互联网集团的信息安全部门上周指出，近期数起针对日本企业的黑客攻击使用一款名为Artex的中国人工智能（AI）网络安全工具。

GMO公司创始人兼首席执行官熊谷正寿（Masatoshi Kumagai）星期天（25日）发声明说，有黑客曾要挟公司在上周支付5000万美元（约6404万新元），否则将公开公司及客户资料。

不过，GMO强调，公司不会接受勒索要求，并将与警方及其他当局合作应对此事。公司没有提及这次攻击是否与PHP漏洞有关。

熊谷正寿也在博客中写道，公司聘用的白帽黑客此前已发现安全问题，但公司应对问题的力度和速度都不足。

GMO宣布，公司将赔偿外汇交易服务遭网络攻击后，因未经授权访问而蒙受损失的客户。所有客户也将获发5000日元（约40.67新元），作为善意补偿。

GMO也将为客户提供为期六个月的免费替代服务。公司说，目前还无法计算发放善意补偿及赔偿客户损失对盈利造成的影响。

各企业陆续向用户支付赔偿

经营Times汽车共享服务的Park24上周说，公司上个月发生个人资料外泄事件后，将向客户支付3000日元的补偿金。

Park24说，今后在完成注册身份核实后，将不再保留身份证明有关的图像。公司预计，因应对这次攻击及支付赔偿而蒙受的特别损失将达55亿日元。

上星期，PHP编程语言被揭露存在严重漏洞后，日本、欧洲及其他地区的政府和企业网站纷纷无法访问。漏洞曝光后，黑客发起数百万次攻击尝试。

专家指出，AI协助自动执行从扫描软件漏洞到策划网络钓鱼攻击等任务，使网络犯罪行动更迅速、成本更低，也更难被发现。

近期网络攻击的规模，暴露出日本企业在保护大量客户资料方面的弱点，也令人担忧企业加强网络防御的成本将大幅上升。

岩井证券分析师有泽正一（Shoichi Arisawa）说：“企业原本已经采取标准的安全措施，因此如果要进一步加强防护，额外成本可能相当可观。”

根据网络安全公司TrendAI的数据，截至10月20日，日本今年已累计发生723起网络安全事件，超过2025年和2024年的全年总数。

网络安全公司ESET日本总裁长野聪（Satoshi Nagano）说：“相关报告可能既反映机构面临的威胁，也可能显示过去未被发现、调查不足或没有公开的事件，如今变得更容易被发现。”