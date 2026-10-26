以色列大选前夕，总理内坦亚胡大力宣扬自己获得美国总统特朗普支持，并暗示如果胜选，两人可能再次对伊朗开战。

路透社报道，内坦亚胡星期天（10月25日）深夜在电视节目中说：“美国总统特朗普带来前所未有的友谊，这是以色列总理与美国总统之间从未有过的关系。我们恐怕再也不会遇到如此友好的美国总统了。他还有两年任期，并呼吁大家投票支持我。”

他说，特朗普愿意采取行动，彻底消除伊朗威胁，但前提内坦亚胡继续执政。

他也说：“我已经指示（以色列主要情报机构）摩萨德和以色列国防军推翻这个（伊朗）政权。必须推翻这个政权，因为这是终结这一威胁的唯一办法。”

特朗普星期天在社交媒体发文说：“投票支持内坦亚胡出任总理，我们必须完成当初开始的任务！”

白宫副新闻秘书凯利（Anna Kelly）被问及内坦亚胡的言论时说：“正如特朗普总统所说，伊朗的经济和军事状况都非常糟糕。封锁措施将继续全面实施，目前经由霍尔木兹海峡运输的石油数量创下纪录。”

凯利通过电邮补充说，美国在11月3日中期选举前的任何时候都不会攻击伊朗。

内坦亚胡的主要竞争对手、中间派前军方总参谋长艾森科特（Gadi Eisenkot）也在社交媒体发文，称赞特朗普是“以色列真正的朋友”。

他说：“我肯定他（特朗普）为以色列安全所作的努力和承诺，并相信他会与人民选出的任何领导人充分合作。”

艾森科特指内坦亚胡散播恐惧

以色列将于星期二（27日）举行大选，这是以色列自2023年10月7日遭哈马斯袭击以来的首次大选。

内坦亚胡目前领导着以色列历史上最右翼的政府，国内政治立场也进一步右倾。

不过，许多选民认为，作为以色列在任时间最长的领导人，内坦亚胡推行的分裂性政治正在削弱国家实力。

民调显示，内坦亚胡领导的利库德集团（Likud Party）可能失去部分议席，导致由右翼、极右翼和极端正统派政党组成的执政联盟失去微弱的议会多数优势。

艾森科特及其他反对党则涵盖从中左翼残余势力到右翼的不同阵营，但目前也没有明确的办法能够将内坦亚胡赶下台。

双方没有计划在星期一（26日）举行大型公开活动，但都在社交媒体上持续宣传各自的竞选重点。内坦亚胡强调，只有自己有足够的魄力对抗以色列的敌人；反对派则认为，他的分裂政治削弱了国家。

内坦亚胡分享一段由人工智能（AI）生成的视频，片中伊朗最高领袖穆杰塔巴躺在病床上。视频中的穆杰塔巴说，如果让他投票，“肯定不会投给比比（内坦亚胡）。再来一个这样的任期，我可能会比预期更早去见父亲”。

内坦亚胡星期天也发布一张生成的图片，画面显示特拉维夫上空出现类似核弹爆炸的蘑菇云，并声称以色列正面临来自伊朗的生存威胁。

艾森科特则指责内坦亚胡“依靠散播恐惧、谎言和威胁来竞选，包括发布特拉维夫市中心出现核弹爆炸的图片。这一次，他不会得逞”。

特朗普在以色列大选前夕公开支持内坦亚胡，也存在政治风险。特朗普所属的共和党一周后将迎来美国国会选举，正努力保住执政优势。

伊朗战争在美国极不受欢迎，民众尤其不满战争导致燃料等价格上涨。