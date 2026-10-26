巴西总统卢拉成功连任后，引发市场震荡，当地股市星期一（10月26日）开盘即暴跌近17%。

法新社报道，巴西圣保罗证券交易所的Ibovespa星期一指数大幅下跌，导致交易暂停30分钟。

根据一份声明，此次跌幅触发了为应对“市场大幅下跌时期”而设立的“熔断机制（circuit breaker）”。熔断机制是指股市在短时间内大幅下跌时，交易所暂停交易一段时间，以缓和市场恐慌、避免股价进一步暴跌的措施。

与此同时，美元兑巴西货币雷亚尔汇率则飙升12%。

左翼总统卢拉在星期天（25日）的第二轮投票中获得51.8%的选票，击败获48.2%选票的右翼对手弗拉维奥。后者是目前正在服刑的前总统博索纳罗之子。

本月较早前，弗拉维奥在首轮投票中胜出后，巴西股市当时飙升至历史新高。不过，星期一的股市跌破大选前的水平。

过去曾触发熔断机制的重大事件，包括2008年美国次贷危机和2020年冠病疫情。

卢拉即将结束第三个总统任期。他在任期间，巴西就业率创下历史新高，通胀也受到控制，但政府开支不断增加，债务持续攀升。

巴西民众抱怨购买力下降，当局则对家庭负债不断增加感到担忧。

为抑制物价上涨，巴西维持全球最高水平的基准利率之一。