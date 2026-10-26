委内瑞拉反对派领袖、诺贝尔和平奖得主马查多流亡近一年后返国，并宣布已准备好与委内瑞拉临时总统罗德里格斯会面。

法新社报道，马查多的发言人马塞罗星期一（10月26日）接受当地电台Union Radio采访时说，马查多“已表示愿意坐下来会谈，不仅愿意与（临时总统）罗德里格斯会面，也愿意与任何她需要会面的人，在全国人民面前，以完全透明的方式进行会谈”。

马查多已于星期天（25日）回国。她此前遭委内瑞拉总统马杜罗政府禁止出境，长期隐匿行踪，直到去年底秘密离境，前往领取诺贝尔和平奖。

美国今年1月推翻马杜罗政权后，特朗普多次表态支持由马杜罗前副手罗德里格斯领导的临时政府，并赞扬美国企业与委内瑞拉达成的石油生产及其他商业协议。临时政府已承诺举行选举，但迄今为止尚未确定日期。

欧盟外交事务发言人阿努尼（Anouar El Anouni）星期一发声明说，反对派领导人和代表的回归，有助于委内瑞拉进一步开放政治空间。

他也说：“我们相信，委内瑞拉当局和所有政治参与者将把握这一契机，推动一场包容性、由委内瑞拉主导的对话，以实现自由、公平的选举。”

美国总统特朗普则称，他不知道马查多回国，“但我认为她是一位非常好的女性。她把诺贝尔奖给了我，所以我还能说什么？我们在委内瑞拉做得很好”。

马查多此前赞扬特朗普发起冒险的行动推翻马杜罗政权，甚至将她获得的诺贝尔奖章送给特朗普。