朝鲜领导人金正恩上周六（10月24日）突访中国，并首次在访华期间未与中国国家主席习近平会面。韩国舆论将他此行定性为“不见习近平、不乘专列、不在中国过夜”的“三无访华”。分析认为，金正恩此行意在巩固朝中传统友谊、扩大经济合作，凸显朝鲜正加速形成“安全靠俄罗斯、经济靠中国”的战略布局，为未来对美博弈与外交谈判累积筹码。

这是金正恩执政以来第六次访华。朝中社报道，金正恩当天乘坐黑色迈巴赫轿车，经10月15日正式通车的新鸭绿江大桥进入中国辽宁省丹东，中共政治局常委、全国政协主席王沪宁在场迎接。金正恩随后参观抗美援朝纪念馆、出席中方午宴，并视察黄海汽车工厂，于当晚乘车返朝。

连接丹东与朝鲜新义州的新鸭绿江大桥于2014年竣工，延宕近12年才通车。金正恩在大桥通车仅九天后便亲自经此通道出访，被外界视为平壤亟欲扩大朝中口岸经贸往来的强烈信号。

黄海汽车工厂距离大桥约1.8公里，前身为朝鲜战争时期中国人民志愿军的汽车修理厂。分析指出，金正恩选择访问此地，既有重申朝中“血盟”关系的象征意义，也带有改善朝鲜本土交通、甚至吸引中国旅客赴朝观光的现实考量。

韩国梨花女子大学教授朴元坤指出，金正恩视察汽车工厂并选择当天往返，既显示平壤希望将传统友谊转化为经济利益，也传递出朝中高层今后可随时通过陆路实现常态化互访的信息。

双方宣传有温差 折射北京保留态度

不过，朝中官方对此次访问的处理规格有明显温差。韩国《中央日报》对比指出，朝鲜劳动党机关报《劳动新闻》星期天（25日）以头三版刊登39张照片，大篇幅报道金正恩访华行程；中国《人民日报》则未刊登相关照片，仅在头版刊发王沪宁会见金正恩的简要消息。

韩国执政党议员尹建永透露，韩方情报显示，中方最初或曾考虑由国务院总理李强接待，最终改由王沪宁出面。这反映出北京在当前节点对于高调扩大朝中经贸合作仍有所保留。

近年来，朝俄军事合作不断深化。两国在2024年签署包含相互军事援助条款的《全面战略伙伴关系条约》，朝鲜随后向俄罗斯输送兵力与弹药，换取紧缺的能源、粮食及尖端军事技术支持。

韩国国家安全战略研究院估算，2023年8月至2025年12月，平壤通过援俄换得76亿7000万至144亿美元（约98亿2400万至184亿4500万新元）的经济收益。

美国朝鲜经济专家斯坦加罗内（Troy Stangarone）日前在华盛顿指出，随着对俄军事合作、对华贸易回暖及网络犯罪收益增加，朝鲜经济可能正迎来金正恩执政以来的黄金时期。即使俄乌战争结束，俄罗斯仍须补充军事装备，朝鲜未来两三年仍可能获得可观收入，但长远而言这项收益终将减少。

虽然朝俄军事绑定不断加深，但中国依然是朝鲜不可替代的经济伙伴。韩国贸易投资振兴公社的统计显示，去年中国在朝鲜对外贸易总额中的占比高达98.2%。

韩国统一研究院首席研究员赵汉范分析，俄罗斯制造业基础薄弱，仅靠朝俄军事合作难以拉动朝鲜国内民生经济，平壤仍须依靠中国扩大贸易与经济建设。

金正恩此行正是巩固“安俄经中”双轨战略的体现，即以莫斯科为安全后盾，借北京为经济引擎，在中俄之间维持外交回旋空间最大化。

中美博弈掣肘 北京避免战略过度捆绑

朝中社发布的照片显示，朝鲜领导人金正恩（中左）星期六结束访华行程返回朝鲜之前，中国外长王毅（中右）到新鸭绿江大桥与金正恩亲切握手相送。（法新社）

值得注意的是，金正恩特意提及《朝中友好合作互助条约》签署65周年。这项1961年签署的条约包含相互军事援助条款，显示平壤在深化对俄合作的同时，仍重视与中国的传统安全关系。

至于习近平为何未与金正恩会面，韩国《朝鲜日报》分析，背后可能既有国内政治日程的考量，也有北京对美外交的权衡。在中美关系寻求稳定之际，北京可能不愿通过朝中首脑会谈过度凸显双方战略合作，以免朝鲜问题成为影响中美关系的新变量。

北京外交消息人士向《朝鲜日报》指出，对平壤而言，中国是突破经济困境、增加对美谈判筹码的重要后盾；对北京而言，维持朝鲜半岛稳定固然重要，但也须权衡联合国制裁及自身外交利益。

金正恩闪电访华也引发外界关于朝美是否酝酿重启接触的联想。尹建永认为，将金正恩此行直接解读为筹备朝美首脑会谈仍属过度推测，但这可能显示出自2019年越南河内特金会无果而终以来，金正恩正重整旗鼓，展开新一轮大国外交攻势。

掌权14年来，金正恩的外交手腕日趋成熟，试图在中俄美之间寻求战略回旋空间。此次丹东之行既争取中国经济支持，也向美国展示朝鲜的外交筹码。不过，朝中虽有“鲜血凝成”的盟友情谊，各自现实利益终究各有盘算。金正恩能否在大国博弈中继续左右逢源，仍是一大考验。