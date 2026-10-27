美国中期选举进入最后一周，最新民调显示，总统特朗普的支持率从上周历史低点微升一个百分点至32%，民主党在国会选举的全国支持率则领先共和党11个百分点。

路透社与益普索星期一（10月26日）完成的民调显示，47%的登记选民表示将在11月3日中期选举中支持民主党，36%支持共和党，另有11%尚未决定。

民主党领先幅度较上周收窄一个百分点。若计入未决定选民的倾向，民主党支持率为50%，共和党41%，差距缩小至九个百分点。

在那些最有可能投票的选民中，民主党也以53%对44%领先。

共和党目前控制参众两院，正力争保住多数席位。若失去任何一院控制权，特朗普第二任期最后两年的施政议程可能受到阻碍。

生活费成为选举主要议题。民调显示，73%的选民认为生活成本正朝错误方向发展。

政治分析人士认为，民主党争取众议院控制权的机会较大，但要夺回参议院面临更大挑战。

这项为期五天的网络民调访问1679名美国成年人，包括1280名登记选民。整体误差幅度为正负两个百分点，登记选民样本则为正负三个百分点。