巴西总统卢拉成功连任，但败选的右翼候选人弗拉维奥·博索纳罗拒绝承认选举结果，并要求宣布选举无效。

综合法新社和新华社报道，巴西星期天（10月25日）举行总统选举第二轮投票。现任总统卢拉以51.8%的得票率，击败获得48.2%选票的弗拉维奥，领先约440万票，赢得第四个总统任期。

卢拉在首轮投票落后后成功逆转选情。星期二（27日）年满81岁的卢拉，随后陆续收到各国领导人的祝贺。

不过，与博索纳罗家族关系密切的特朗普星期一（26日）在华盛顿告诉记者，巴西选举“看起来很糟糕”，并称选举似乎再次遭到操纵。

他说：“我没有选边站，但坦白说，这看起来又是一场遭操纵的选举。”

特朗普强调，他与卢拉相处融洽，但认为当局延长投票时间及计票方式令人质疑。

45岁的弗拉维奥则指责，当局应卢拉要求，因部分城市出现交通问题而将全国投票时间延长两小时，是“不可接受的肮脏手段”。

不过，弗拉维奥此前也曾因部分地区下暴雨，要求延长当地投票站的开放时间。

弗拉维奥星期一还在社交媒体Instagram发布视频，声称最高法院法官已下令他交出护照，并禁止他离开巴西。他批评有关决定是“明显企图恐吓我”。

弗拉维奥作为正在服刑的巴西前总统雅伊尔·博索纳罗之子，目前因涉嫌在筹拍父亲传记电影期间涉及贪污及洗钱接受调查，但否认违法。

弗拉维奥重申将寻求推翻选举结果，并且会组织反对力量，对抗卢拉政府。

不过，弗拉维奥所属的自由党主席内托星期一已承认卢拉胜选。