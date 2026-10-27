俄罗斯与乌克兰同意在乌南俄军占领区实施局部停火，让人道援助进入受战火摧残的城市奥列什基。

综合法新社和路透社报道，俄乌双方此前宣布，局部停火将于星期二（10月27日）当地时间凌晨3时（新加坡时间上午9时）生效，适用范围仅限奥列什基（Oleshky）周边部分地区。

这项停火协议由美国第一夫人梅拉尼娅斡旋，并于上星期五（23日）宣布。

俄罗斯国防部星期二在Telegram上说，随着上述局部停火实行，俄罗斯已暂停对乌克兰赫尔松的空袭。

奥列什基位于乌克兰南部赫尔松州，自2022年俄军入侵初期便遭俄军占领。当地长期处于交战前线，居民面临粮食和药物短缺，也难以撤离。

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梅拉尼娅说，俄乌双方的文职官员将登门探访居民，评估所需援助，并为希望撤离者提供支持，安排交通将他们送往其首选的目的地。“我预计有些人会想去俄罗斯，有些人会想去乌克兰。”

这项局部停火实施之际，俄军星期一（26日）晚间向基辅发动导弹袭击，击中教育机构、住宅、地铁站及医疗设施。

基辅市长克里琴科说，袭击造成至少一人死亡、10人受伤，其中九人送院治疗，三人伤势严重。多名伤者是在第聂伯河东岸一所大学的学生宿舍外受伤。

乌克兰总统泽连斯基说，救援行动仍在进行，伤亡人数尚未完全确定。他再次呼吁盟友加快提供防空武器，强调在俄军随时可能发动袭击的情况下，拖延军援将危及平民安全。