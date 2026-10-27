朝鲜最高领导人金正恩10月24日取道一周前刚通车的新鸭绿江大桥，突然到访中国边境城市丹东。中共政治局常委、全国政协主席王沪宁亲自到丹东迎接并陪同参访，中共政治局委员、中国外交部长王毅也参加了相关活动。

不久前，金正恩才刚被传出病逝的消息。随着朝鲜官方媒体公开他在平壤视察服装厂的报道，加上这次他亲自现身访问中国，所谓的病逝谣言不攻自破。

不过，这场突访还是留下了不少谜团。金正恩过去几次访华都与中共总书记、中国国家主席习近平会面，这次不仅没有见到习近平，也没有在中国过夜。

这期的早报播客《东谈西论》，听主持人韩咏红与《联合早报》首尔通讯员姜贵瑛及卡内基国际和平研究院核政策项目高级研究员赵通，深度解析金正恩匆匆的丹东一日游，到底释放了什么信号？在变化的国际形势下，朝鲜如何在中俄之间进行平衡，外界猜测的美朝峰会会实现吗？

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：

03:00 金正恩丹东“一日游”意味着什么？

07:18 “美朝峰会”举办无望？

12:00 金正恩今非昔比

16:51 中朝俄的复杂关系

精彩片段

主持人韩咏红：连接中国与朝鲜的鸭绿江大桥开通了，不久前连接朝鲜与俄罗斯的朝俄图们江公路桥也开通了，我们怎么看中朝俄三方的复杂关系？

卡内基国际和平研究院核政策项目高级研究员赵通：金正恩就是希望在中俄之间、两个盟友之间的相互平衡。他今年6月份在平壤欢迎了习近平主席访朝，这是习近平今年的第一次外事访问，去了朝鲜，可以说是对朝鲜给予了极大的外交尊重。金正恩是在今年九大开启，自己第三任期之后，也是第一次出国访问，虽然是一个短暂的象征性的访问，但是他毕竟名义上把这个象征性的第一次外交访问给了中国，做很巧妙的外交平衡。